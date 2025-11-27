Almanya'da Tüketici Güveni Arttı, Ancak Ekonomik Beklentiler Kayıt Dışında Kalıyor

Almanya'da tüketici güveni, aralık ayı için 0,9 puan artarak eksi 23,2 puan oldu.

Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK ile Nuremberg Piyasa Kararları Enstitüsü (NIM) tarafından hazırlanan gelecek aya yönelik Tüketici Güven Endeksi sonuçları açıklandı.

Buna göre, ekimde bu ay için eksi 24,1 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, aralık ayı için 0,9 puanlık artışla eksi 23,2 puana çıktı. Piyasa beklentisi de endeksin eksi 23,2 puana yükselmesi yönündeydi.

Tüketici güveninde hafif iyileşme, öncelikle art arda iki aydır artan satın alma eğiliminden kaynaklandı. Tüketicilerin satın alma eğilimi 3,3 puan yükselerek eksi 6 puana çıktı. Bu yılın en yüksek ikinci değerine ulaştı.

Ayrıca, tüketicilerin tasarruf eğilimi azaldı, bu da tüketimi destekledi. Almanya'da tüketicilerin gelir beklentileri barometresi ise 2,3 puandan eksi 0,1 puana gerileyerek, marttan beri en düşük seviyeye indi.

GfK'ye göre, Almanların satın alma isteği ve gelecekteki finansal durumlarına ilişkin şüpheleri de arttı. GfK açıklamasında, "Tüketiciler bu ay da önümüzdeki aylarda Alman ekonomisinde önemli bir toparlanma beklenmediğine dair değerlendirmelerini sürdürüyorlar." ifadesi kullanıldı.

NIM Tüketici Araştırmacıları Bölümü Başkanı Rolf Bürkl, Almanya'da tüketici güveninin neredeyse geçen yılın seviyesinde olduğunu belirterek, "Veriler, Noel satışlarının istikrarlı olacağını gösteriyor. Tüketiciler, 2024 yılının sonuna benzer bir harcama havasındalar. Bu bir yandan belirli bir istikrarı gösteriyor ama aynı zamanda tüketicilerin kısa vadede önemli bir toparlanma beklemediklerini de gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Alman perakendeciler, genel ekonomik yavaşlama nedeniyle bu yıl Noel satışlarında sadece hafif bir artış bekliyor. Almanya Perakendeciler Birliği (HDE) kasım ve aralık aylarında satışların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 artarak 126,2 milyar avroya ulaşacağını öngörüyor.

Bu artışın geçen yıl kaydedilen yüzde 3,8'lik büyümeden daha düşük olması dikkati çekti. Ülkede oyuncak perakendecileri yıllık satışlarının neredeyse dörtte birini Noel döneminde gerçekleşiyor.