Almanya'da Temu'nun Fiyatlandırma Uygulamaları Soruşturuluyor

Almanya'da Federal Kartel Dairesi, e-ticaret platformu Temu'nun pazardaki satıcıların fiyatlarına etkisine yönelik soruşturma başlattı.

Federal Kartel Dairesi'nden yapılan açıklamada, soruşturma ile "Çinli şirketin e-ticaret platformunda üçüncü taraf satıcıların fiyatlarını etkileyip etkilemediğinin inceleneceği" belirtildi.

Dairenin soruşturması, Almanya'da Temu olarak faaliyet gösteren Dublin merkezli Whaleco Technology Limited Şirketi'ne karşı açıldı.

Almanya Federal Kartel Dairesi Başkanı Andreas Mundt, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Temu'nun Alman pazarındaki satıcıların fiyatlandırmasına kabul edilemez şartlar koyduğu şüphesini araştırıyoruz. Bu tür şartlar, rekabeti önemli ölçüde kısıtlayabilir ve nihayetinde diğer satış kanallarında fiyat artışlarına yol açabilir." ifadelerini kullandı.

Mundt, Temu platformunun yaklaşık bir yıldır Alman satıcılara açık olduğunu aktararak, Çinli şirketin şu anda Almanya'da 19,3 milyon aktif kullanıcısının bulunduğunu ve her ay 100 milyondan fazla kullanıcının Temu'nun Avrupa e-ticaret platformlarını ziyaret ettiğini kaydetti.