Almanya'da Şirketlerin Yüzde 40,9'u Yapay Zeka Kullanıyor

Almanya'da, şu anda şirketlerin yüzde 40,9'u iş süreçlerinde yapay zekadan yararlanıyor.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya'da şirket faaliyetlerinde yapay zeka kullanımına ilişkin anketin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ülkede şu anda şirketlerin yüzde 40,9'u iş süreçlerinde yapay zeka kullanıyor. Geçen yıl bu oran sadece yüzde 27 olarak kayıtlara geçmişti.

Alman şirketlerin yüzde 18,9'u gelecek aylarda yapay zekayı iş süreçlerinde hayata geçirmeyi planlıyor.

İnşaat sektöründe yapay zeka kullanımı 2 yıl içinde yüzde 7,1'den yüzde 25'e yükseldi. İmalat ve hizmet sektörlerinde yapay zeka kullanımı ise yüzde 40 oldu.

Ifo'ya göre, yapay zekanın kullanımına ilişkin sektörler arasında önemli farklılıklar bulunuyor. Reklamcılık ve pazar araştırması sektöründeki yapay zeka kullanımı yüzde 84,3'e ulaştı. Yapay zeka kullanım oranı otomotiv endüstrisinde yüzde 70,4 ve kimya ve makine mühendisliği sektörlerinde yüzde 50 oldu.

Şirket büyüklüğü ile yapay zeka kullanımı arasında açık bir korelasyon görülüyor. Büyük şirketlerin yüzde 56'sı yapay zeka kullanırken, bu oran KOBİ'ler için yüzde 38, küçük işletmeler için ise sadece yüzde 31 olarak belirlendi.

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, çalışmaya ilişkin değerlendirmesinde, "Yapay zeka şirketlerde giderek daha stratejik bir konu haline geliyor." ifadesini kullandı.

Wohlrabe, asıl zorluğun yapay zekayı mevcut süreçlere mantıklı bir şekilde entegre etmek olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Ifo, 5 Haziran'da Almanya'da her dört şirketten birinin, yapay zeka kullanımı nedeniyle gelecek 5 yıl içinde işten çıkarmaların olmasını beklediğini bildirmişti.