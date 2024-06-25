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Almanya'da şirketlerin ihracat beklentisi geriledi

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Almanya'da Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından yapılan ankete göre, haziran ayında şirketlerin ihracat beklentisi mayısa göre geriledi. Sanayi İhracat Beklenti Endeksi 1,3 puan azalarak eksi 1 puana düştü.

Almanya'da şirketlerin ihracat beklentisi haziranda mayısa göre geriledi.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya için haziran ayı ihracat beklentileri anketinin sonuçlarını yayınladı.

Buna göre, Almanya'da mayısta 0,2 puan olan Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, haziranda 1,3 puan azalarak eksi 1 puana geriledi.

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İhracatta şu anda net bir yön yok. İhracatın hala iyileşme göstermesi için çok fazla yol alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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