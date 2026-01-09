Almanya'da sanayi üretimi Kasım 2025'te yüzde 0,8 ile beklentinin üzerinde arttı

Almanya'da sanayi üretimi, Alman şirketlerin sipariş durumlarındaki iyileşmeyle Kasım 2025'te önceki aya göre yüzde 0,8 arttı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Kasım 2025'e ilişkin sanayi üretimi geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, Kasım 2025'te ekim ayına kıyasla yüzde 0,8 yükseldi. Böylece ülkede sanayi üretimi aylık bazda artışını art arda üçüncü aya taşıdı. Piyasalar, sanayi üretiminin kasımda aylık yüzde 0,4 düşmesini bekliyordu.

Sanayi üretimi, Kasım 2024'e göre de yüzde 0,8 arttı. Bu arada yüzde 1,8 artış olarak açıklanan ekim ayı verisi ise yüzde 2 artış olarak revize edildi. Veriler, ülkede kasımda önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 2,1 arttığını ortaya koydu.

Bu dönemde sermaye malı üretimi yüzde 4,9 artarken, tüketim malları üretimi yüzde 0,3 düşüş gösterdi. Sanayi dışında enerji üretimi bir önceki aya göre yüzde 7,8 ve inşaatta yüzde 0,8 düşüş kaydedildi.

"Toparlanma zayıf yurt dışı talebi nedeniyle hala sınırlı kalıyor"

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, özellikle yurt içinden gelen siparişlerdeki son dönemdeki hafif iyileşmenin etkisiyle, Alman sanayisinde üretimin geçen yılın sonunda yükseliş eğilimi gösterdiği ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, "Savunma sanayii üreticileri de dahil olmak üzere sermaye malları üreticileri bundan en fazla fayda sağlayacak. Ancak, endüstriyel ekonomide daha geniş çaplı bir toparlanma, yurt dışından gelen talebin zayıf olması nedeniyle hala sınırlı kalıyor ve devam eden jeopolitik ve ticaret politikası belirsizliklerinin bu konuda önemli bir rol oynadığı düşünülüyor." ifadelerine yer verildi.

"Şirketler geniş tabanlı reformların yapılmamasıyla hayal kırıklığına uğradı"

Commerzbank Baş Ekonomisti Jörg Kramer, yaptığı analizde, Alman sanayisinin üretiminde "henüz net bir yükseliş görünmediğini" belirterek, "Hükümetin borç paketinden kaynaklanan büyük mali teşvikler henüz etkisini göstermiyor, çünkü şirketler geniş tabanlı reformların yapılmaması nedeniyle hayal kırıklığına uğramış durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW) Başkanı Nils Jannsen ise Alman sanayisinde üretimin çip krizinin yol açtığı malzeme sıkıntısına rağmen kasımda önemli ölçüde arttığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sonuç olarak, sanayi üretimi geçici dalgalanmalara rağmen yatay bir seyir izledi. Son zamanlarda istikrar kazanmasına rağmen, yapısal kriz sanayiyi hala sıkı bir şekilde etkisi altında tutuyor. 2025'te sanayi üretimi yaklaşık yüzde 1 düşerek art arda dördüncü kez geriledi. Son 7 yılda, endüstriyel üretim yalnızca 2021 yılında, Kovid-19 pandemisinin neden olduğu düşüşün kısmen telafi edildiği dönemde artış gösterdi. Toplamda, 2025'te sanayi üretimi 2018'e göre yaklaşık yüzde 14 daha düşük oldu."

Otomotiv sektöründe yüzde 20'nin üzerinde üretim düşüşünün özellikle ciddi boyutlarda olduğunu belirten Jannsen, makine mühendisliği, metal üretimi ve enerji yoğun sektörlerde de büyük kayıplar yaşandığını aktardı.

Jannsen, düşük üretim seviyesine rağmen, Alman sanayisinin toparlanma alanının sınırlı olduğunu belirterek, "Düşük kapasite kullanımı, esas olarak yapısal sorunlardan kaynaklanıyor ve ekonomik koşullardan daha az etkileniyor gibi görünüyor. Bu durum, dünya pazarındaki pay ve rekabet gücündeki kayıplardan da anlaşılabilir. Konum koşullarında belirgin bir iyileşme olmazsa, düşük kapasite kullanımı öncelikle üretim kapasitelerinin daha da azalacağının habercisi olacaktır. Sanayi şirketleri istihdamı önemli ölçüde azalttı. Sadece 2025 yılında yaklaşık yüzde 2 azaltım oldu ve yatırımlarda çekingen davranıyor. Üretimdeki düşüşün daha da artması önlenebilse bile, sanayi krizden çıkamayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Sanayiciler, 2025 yılı üretiminde yüzde 2 gerileme bekliyor

Bu arada Alman Sanayi Federasyonunun (BDI) son raporunda ekonominin son 76 yılın en derin krizini yaşadığına işaret ederek, sanayi üretiminin geçen yıl yüzde 2 daraldığı tahmininde bulunulmuştu.

BDI Başkanı Peter Leibinger, rapora ilişkin değerlendirmesinde, Alman iş dünyasının bakışı açısından serbest düşüşte olduğunu, sanayinin bu yıl sonunda dramatik düşüşle karşı karşıya bulunduğunu ifade etmişti.

Peter Leibinger, "Bu, döngüsel bir gerileme değil yapısal bir düşüş. Sanayi üretimi, art arda dokuzuncu çeyrekte daraldı ve 2018 zirvesinden çok uzakta. Alman sanayisi, sürekli olarak geriliyor. Bu nedenle Almanya'nın rekabet gücü ve büyüme için net öncelikler belirleyen ekonomik politikada köklü bir değişime ihtiyacı var." ifadelerini kullanmıştı.