Almanya'da Sanayi Üretimi Ekimde Beklentilerin Üzerinde Düştü

Almanya'da sanayi üretimi, makine mühendisliği üretimindeki gerileme nedeniyle ekimde yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde azalış kaydederek, düşüşünü art arda beşinci aya taşıdı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), sanayi üretimine ilişkin ekim ayı geçici verilerini açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 düştü. Piyasalarda sanayi üretimine ilişkin beklenti yüzde 0,2 artması yönündeydi. Böylece ülkede sanayi üretimi düşüşünü art arda beşinci aya taşıdı.

Ekim ayında üretimdeki düşüş büyük ölçüde makine mühendisliği sektöründen kaynaklandı. Söz konusu sektörün üretimi eylülde yüzde 3,9 artışın ardından ekimde yüzde 6,3 geriledi.

Aylık yüzde 1,4 düşüş olarak açıklanan eylül ayı sanayi üretimi verisi de yüzde 1,3 düşüş olarak revize edildi. Veriler, ekimde eylüle göre enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 0,5 azaldığını ortaya koydu.

Söz konusu dönemde ara malı üretimi yüzde 0,4, sermaye malı üretimi yüzde 1 düşerken, tüketim malları üretimi yüzde 0,4 artış gösterdi. Buna karşın, enerji üretiminde yüzde 7,1 artış ve inşaatta yüzde 2,2 düşüş kaydedildi.

Destatis, enerji yoğun sanayi kollarında ekimde üretimin eylül ayına göre yüzde 1,4 ve Ekim 2022'ye göre yüzde 7,1 azaldığını kaydetti.

Alman sanayi üretimindeki sıkıntı devam ediyor

VP Bank Başekonomisti Thomas Gitzel, verilere ilişkin değerlendirmesinde, son iki yıldaki zayıf sipariş alımının artık sanayi üretimi üzerinde "acımasız" bir etkisi olduğunu belirterek, "Alman sanayi üretimindeki ızdırap devam ediyor." ifadesini kullandı.

Commerzbank Analisti Ralph Solveen de Alman sanayisinin, zayıf dış talep, diğer ülkelere göre yüksek enerji fiyatları ve zorlaşan finansman koşullarından olumsuz etkilenmeye devam ettiğini vurgulayarak, "Ekim ayı sanayi üretimi rakamları, Alman ekonomisinin dördüncü çeyrekte küçülmeye devam edeceği beklentisiyle uyumlu." dedi.

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski ise sanayi üretimi verilerinin Alman ekonomisinin bir çeyrek daha daralma yolunda ilerlediğini gösterdiğini ifade ederek, "2024 yılının yine durgunluk yılı olacağı riski açıkça arttı. Bu, Almanya'nın 2000'li yılların başından beri ilk kez, yüzeysel de olsa iki yıllık bir resesyon yaşaması anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde, zayıf satın alma gücü ve yüksek faiz oranları nedeniyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 daralmıştı.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ekonominin zayıf dış talep ve geçen yılki enerji fiyatlarındaki şokun sonuçlarının üretimi yavaşlatması nedeniyle 4. çeyrekte küçülmesini bekliyor.

Eğer Alman ekonomisi son çeyrekte küçülürse, art arda iki olumsuz çeyrek olarak daralarak teknik resesyona girmiş olacak.

Hükümet, 11 Ekim'de bu yıl için daha önce yüzde 0,4 olarak açıklanan büyüme beklentisini küresel ekonomideki durgunluk nedeniyle eksi yüzde 0,4 olarak güncellemişti.

Uluslararası Para Fonu da Almanya için büyüme beklentisini yüzde eksi 0,3'ten eksi 0,5'e indirerek bu yıl küçülen tek gelişmiş ülkenin Almanya olacağını bildirdi.

Son yıllarda yaşanan Kovid-19 salgını, tedarik zinciri kesintileri ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi çok sayıdaki kriz, Alman ekonomisinin zayıf yönlerini su yüzüne çıkarırken Çin başta olmak üzere birçok ülkenin Almanya'dan ithal ettiği malları giderek daha fazla üretebilmesi ve yüksek enflasyonla artan faizler Alman ekonomisinin büyümesini daha da zorlaştırıyor.

Yavaşlayan küresel büyüme, ihracattaki düşüş, yüksek enerji fiyatları sanayi üretimdeki düşüş, tüketicilerin yükselen enflasyonla baş etme çabası da Alman ekonomisini olumsuz etkiliyor.