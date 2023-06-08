Almanya'da Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretiminde Kömürün Yerini Aldı

Geçen yılın aynı çeyreğiyle karşılaştırıldığında elektrik üretimindeki küçük bir düşüşe karşın, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde rüzgar enerjisi 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 32,2'lik bir paya ulaştı.

Almanya'nın Brandenburg eyaletindeki rüzgar türbinleri görülüyor, 15 Eylül 2022. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)

Geçen yılın aynı çeyreğiyle karşılaştırıldığında elektrik üretimindeki küçük bir düşüşe karşın, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde rüzgar enerjisi 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 32,2'lik bir paya ulaştı.

BERLİN, 8 Haziran (Xinhua) -- Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından yayımlanan verilere göre rüzgar enerjisi bir kez daha ülkenin en önemli elektrik kaynağı olarak kömürün yerini aldı.

Çarşamba günü yayımlanan verilere göre geçen yılın aynı çeyreğiyle karşılaştırıldığında elektrik üretimindeki küçük bir düşüşe karşın Avrupa'nın en büyük ekonomisinde rüzgar enerjisi, 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 32,2'lik bir paya ulaştı.

Almanya Rüzgar Enerjisi Birliği (BWE) Genel Müdürü Wolfram Axthelm, Çarşamba günü Xinhua'ya verdiği demeçte, "Net şekilde tanımlanmış genişleme hedefleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarına açıkça öncelik verilmesi, son dört yılda halihazırda görünür olan trendi hızlandıracaktır" diye konuştu.

Almanya'nın Brandenburg eyaletindeki rüzgar türbinleri görülüyor, 15 Eylül 2022. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)

Almanya, 2030 yılına kadar, yani Avrupa Birliği (AB) hedefinden 5 yıl önce elektrik arzında yenilenebilir enerjiyi yüzde 80'lik bir paya ulaştırmayı hedefliyor. Hükümet bu hedefin gerçekleştirilmesinde kara rüzgar enerjisinin kilit rol oynayacağını sıklıkla vurguluyor.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, dönüşümü sorunsuz gerçekleştirmek için Mayıs ayı sonlarında kara rüzgar enerjisine yönelik geniş tabanlı bir strateji planı sundu. Bakan, "Şu anki genişleme hızını dört kattan fazla artırmamız gerekiyor" diye konuştu.

Destatis'e göre kömür, doğal gaz ve nükleer enerji gibi konvansiyonel enerji kaynakları yine de Almanya'nın yılın ilk üç ayındaki elektrik üretiminin yarısından fazlasını oluşturdu.

Almanya'nın Brandenburg eyaletindeki rüzgar türbinleri görülüyor, 15 Eylül 2022. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)