Almanya'da, Rus savunma sanayisi firmalarına sevkiyat yapmakla suçlanan 5 kişi gözaltına alındı

Almanya'da, Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarını ihlal ederek Rus savunma sanayisine yaklaşık 30 milyon avro değerinde askeri amaçlı malzeme tedarik ettikleri gerekçesiyle 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Federal Savcılık, Alman gümrük muhafaza birimlerinin ülkenin kuzeyindeki liman kenti Lübeck ile çevresindeki Herzogtum Lauenburg bölgesinde düzenlediği baskınlara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, finans merkezi Frankfurt ve Bavyera eyaletindeki Nürnberg şehirlerinde de çok sayıda adreste eş zamanlı aramalar yapıldığı, Alman, Ukraynalı ve Rus uyruklu 5 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Şüpheliler, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı Şubat 2022'den bu yana Rus savunma sanayisi firmalarına toplamda 16 bin sevkiyat gerçekleştirmekle suçlanıyor.

Zanlıların, hassas ürünlerin izini kaybettirmek için AB içindeki ve dışındaki paravan şirketler ile hayali alıcıları kullandığı belirtildi. Tedarik edilen malzemelerin nihai alıcısının ise Rus devlet kurumları tarafından yönetilen 24 farklı savunma sanayisi firması olduğu kaydedildi.

Savcılık, yasa dışı ticaret hacminin en az 30 milyon avro olduğunu tahmin ederken, bu miktara eş değer mal varlığının dondurulması talimatını verdi. Olayla bağlantılı olduğu düşünülen ve halen firari olan 5 şüpheli hakkında ise geniş çaplı yakalama çalışması başlatıldı. 5 şüphelinin daha soruşturma kapsamında arandığı aktarıldı.

Öte yandan Almanya, özellikle savunma teknolojilerinde kullanılan çift kullanımlı ürünlerin yaptırımları delerek Rusya'ya ulaştırılmasını önlemek amacıyla son dönemde denetimlerini ve istihbari operasyonlarını artırmıştı.