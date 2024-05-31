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Almanya'da Reel Perakende Satışlar Beklentilerin Üzerinde Geriledi

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Almanya'da nisanda reel perakende satışlar, bir önceki aya göre yüzde 1,2 düşerek beklentilerin üzerinde geriledi. Perakende satışlardaki düşüş, tüketici harcamalarının desteklenmesi umutlarını azalttı.

Almanya'da reel perakende satışlar, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,2 ile beklentilerin üzerinde geriledi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), perakende satışlara ilişkin nisan ayı geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış reel perakende satışlar, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,2 düştü. Satışlar, önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,6 geriledi.

Ülkede perakende satışlardaki son düşüş, tüketici harcamalarının Avrupa'nın en büyük ekonomisine ihtiyaç duyulan desteği verebileceğine dair umutları azaltırken, piyasaların beklentisi, bu satışların nisanda aylık yüzde 0,1 düşmesi yönündeydi.

Destatis, nisanda gıda ürünlerine talebin düşük olduğunu belirtirken, bu ürünlerde perakende satışlar marta göre reel olarak yüzde 3,7 düştü.

Bu arada, nisanda gıda dışı perakende (tekstil, giyim, ayakkabı ve deri ürünleri) satışlarında yıllık bazda yüzde 1,1 düşüş görüldü.

Almanya'da nisanda yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 2,4'e yükselmişti.

Öte yandan, Destatis, ayrı bir açıklamada, nisanda ithalat fiyatlarında yıllık bazda yüzde 1,7'lik düşüş yaşandığını bildirdi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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