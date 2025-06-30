Almanya'da Perakende Satışlar Mayıs'ta Yüzde 1,6 Geriledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Federal İstatistik Ofisi, mayıs ayı itibarıyla ülkenin reel perakende satışlarının bir önceki aya göre yüzde 1,6 düştüğünü açıkladı. Bu, Ekim 2022'den bu yana en sert gerileme oldu. Gıda dışı ürünlerde de düşüş yaşanırken, tüketici güveninin toparlanması için zorluklar devam ediyor.

Almanya'da reel perakende satışlar, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,6 geriledi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), perakende satışlara ilişkin mayıs ayı geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış reel perakende satışlar, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,6 düştü. Satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,6 arttı.

Ülkede perakende satışlarda mayıstaki gerileme, Ekim 2022'den bu yana en sert düşüş oldu. Piyasaların beklentisi, satışların mayısta yüzde 0,5 yükselmesi yönündeydi.

Mayısta gıda ürünlerinde perakende satışlar nisana göre reel olarak yüzde 1,3 geriledi.

Bu arada, mayısta gıda dışı perakende (tekstil, giyim, ayakkabı ve deri ürünleri) satışlarında yıllık bazda yüzde 2,2 düşüş görüldü.

Hauck Aufhauser Lampe Privatbank Başekonomisti Alexander Krüger, Almanya'da tüketici güveninin toparlanma da zorluk yaşadığını belirterek, "Tüketimde daha büyük ve istikrarlı artışlar şu an için beklenmemektedir." ifadesini kullandı.

VP Bank Baş Ekonomisti Thomas Gitzel ise bahar aylarında zayıf perakende verileri ışığında, Alman ekonomisinde ilk çeyrekte görülen büyümenin ikinci çeyrekte tekrarlanmayacağını kaydetti.

Bu arada, Almanya'da enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle enflasyon mayısta yüzde 2,1'de sabit kalmıştı.

Öte yandan, Destatis, bir diğer açıklamasında, mayısta ithalat fiyatlarında yıllık bazda yüzde 1,1'lik düşüş yaşandığını bildirdi.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
Nihal Candan'ın babası isyan etti: Çocuklarım şöhretle sapıttı

Acılı baba günler sonra sessizliğini bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabri Ugan'ın vasiyeti ortaya çıktı! Son isteği yerine getirilecek

Sabri Ugan'ın vasiyeti ortaya çıktı! Son isteği yerine getirilecek
Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti

Türk sporunun acı günü! Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
Görüntüler Seferihisar'dan! Alevlerin sardığı evlerinin arkasından böyle bakakaldılar

Alevlerin sardığı evlerinin arkasından böyle bakakaldılar
Anlaşma tamam gibi! İşte Caner Erkin'in yeni takımı

Anlaşma tamam gibi! İşte Caner Erkin'in yeni takımı
Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bir grup kendi askerlerine saldırdı

Dünya bu olayı konuşuyor! İsrailliler, İsrail askerlerine saldırdı
Ünlü bebek bezi markası Türkiye pazarından çekildi

Ünlü bebek bezi markası üretimi durdurup Türkiye'den çekildi
Schengen vizesinde yeni dönem! Almanya itiraz hakkını kaldırıyor

Schengen vizesinde yeni dönem! İlk adım Almanya'dan geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.