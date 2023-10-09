Almanya'da Nitelikli İş Gücü Göç Yasası'nda Yapılan Değişiklikler Değerlendirildi

LingoZet Kurucusu ve Yöneticisi Zehra Şentürk Yavuz, Almanya'da 1 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe giren Nitelikli İş Gücü Göç Yasası'nda yapılan son değişiklikleri değerlendirdi. Değişikliklerin belirli bir takvime bağlı olarak aşama aşama uygulanmaya başlayacağını söyleyen Yavuz, "Yasa, yabancı ve nitelikli çalışanların Alman işgücü piyasasına daha kolay erişmesini sağlamayı ve böylece birçok şirketteki çalışan eksikliğini gidermeyi amaçlıyor. Yasanın sınırları genişletilse de değişmeyen şey şu ki Almanya'ya gitmenin ve çalışmanın yolu, meslek, akademik derece, iş deneyimi, dil bilgisi gibi birçok kritere bağlı olmaya devam edecek. Kariyer ve eğitim fırsatları, ekonomik istikrar, refah yaşam standartlarını daha üst seviyeye taşımak isteyen Türkler de yurt dışında çalışmak için en çok Almanya'yı tercih ediyor" dedi.

Yasadaki değişikliklere dair değerlendirmelerde bulunan Yavuz, "Yasadaki en önemli değişikliklerden biri, Kasım 2023 itibarıyla artık kendi mesleğinde çalışma zorunluluğunuzun kalkıyor olmasıdır. Yani mesleğiniz dışında farklı bir alanda da çalışabileceksiniz. Yine kasım ayıyla başlayarak, AB dışında ikamet eden ve üniversite mezunu olanlara sunulan Mavi Kartı almak için gereken maaş sınırı düşürülecek. AB Mavi Kart, bir ulusal vize türüdür ve bazı 'az bulunan' meslek gruplarına verilir. Şimdi kapsamı genişliyor. Matematik, bilgi teknolojisi, doğa bilimleri, mühendislik ve beşeri tıp mesleklerine, veteriner, diş hekimi ve eczacı ve birçok sektörden yönetici konumunda meslekler ekleniyor. Bu mesleklerden olmayanlar Mavi Kart alamıyor olsa da Almanya'da bir şirketle anlaşmışsa, normal çalışma vizesiyle de Almanya'da çalışabiliyor" diye konuştu.

"DENKLİK KALKMADI"

Yavuz, "Bize en çok denklikle ilgili soru yöneltiliyor. Bu konuda herhangi bir değişiklik yok, denklik her şartta alınması gerekecek. Ancak şöyle bir değişiklik söz konusu: Mart 2024 itibarıyla en az 2 yıl mesleki eğitim almış, Almanca dil seviyesi A2 olan kişiler 'denklik ortaklığı' altında, denklik almadan da bir şirketle anlaşarak Almanya'ya gidebilecek. Denklik sürecini ise gittikten sonra işverenle birlikte başlatma yükümlülüğü olacak. Ayrıca masraflarını kendi karşılaması şartıyla eşinin yanı sıra, anne ve babasını da ülkeye getirebilecek" ifadelerini kullandı.

Yavuz, "Sosyal medyada ve basında çokça yer bulan puan sistemine dayalı 'Fırsat Kart' (Chancenkarte) ise Haziran 2024 itibarıyla uygulanmaya başlanacak. Şartları uygun adaylar, Fırsat Kart ile Almanya'ya iş aramaya gidebilecekler ve haftalık yarı zamanlı (20 saat) olmak üzere çalışabilecekler. Bir işverenle tam zamanlı anlaştıklarında ise oturum alabilecekler. Özellikle internette 'Fırsat Kart' kayıtları adı altında satış yapan hesaplara şahit oluyoruz. Almanya'ya gitme hayali kuranlar, bu tarz sitelerden ve sosyal medya sayfalarından uzak durmalı. Fırsat Kart kayıtlarının Almanya İçişleri Bakanlığı merkezli yapılması bekleniyor. Yasada önemli bir değişiklik daha var" dedi.