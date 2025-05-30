Almanya'da Nisan Ayında Perakende Satışlar Düştü
Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin açıkladığı verilere göre, perakende satışlar nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,1 geriledi. Yıllık bazda ise satışlar yüzde 2,3 artış gösterdi.
Almanya'da perakende satışlar nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 geriledi.
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), nisan ayı perakende satış öncü verilerini açıkladı.
Verilere göre, takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış reel perakende satışlar, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 düşüş gösterdi. Almanya'da nisanda perakende satışlar, 2024'ün aynı ayına göre ise yüzde 2,3 artış kaydetti.
Piyasa beklentileri, nisanda Almanya'da perakende satışların aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 1,8 artması yönündeydi.
Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi