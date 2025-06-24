Almanya'da Mağaza Hırsızlıkları Geçen Yıl Yüzde 20 Arttı

Almanya'da mağazalardan geçen yıl yaklaşık 3 milyar avro değerinde malın çalındığı bildirildi.

EHI Perakende Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre, Almanya'da perakendecilerin hırsızlık nedeniyle geçen yıl uğradığı zarar bir önceki yıla göre yüzde 20 arttı, zararın üçte biri organize suçlardan kaynaklandı.

Hırsızlar perakendecilerden 2024'te yaklaşık 3 milyar avro değerinde mal çaldı.

Almanya Perakendeciler Birliği (HDE) Başkanı Stefan Genth, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bu böyle devam edemez. Böylesine dramatik bir gelişme artık politikacılar tarafından görmezden gelinemez ve gelinmemelidir. Perakende sektörü bu yasama döneminde yasama organından hırsızlık olaylarının azaltılmasına yönelik önemli tedbirler beklemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Genth, birçok perakendecinin suçlamaların nadiren failler için mahkumiyet ve yaptırımlarla sonuçlanması nedeniyle hayal kırıklığına uğradıklarını ve bu nedenle suç duyurusunda bulunmayla ilgili bürokratik güçlüklerden kaçındıklarını belirterek, mağaza hırsızlığının önemsiz bir mesele olmadığını ifade etti.