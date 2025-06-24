Almanya'da Mağaza Hırsızlıkları Geçen Yıl Yüzde 20 Arttı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da 2024 yılında perakendecilerden yaklaşık 3 milyar avro değerinde mal çalındı. EHI Perakende Enstitüsü'nün araştırmasına göre, hırsızlıklar bir önceki yıla göre yüzde 20 artış gösterdi ve zararların üçte biri organize suçlardan kaynaklandı.

Almanya'da mağazalardan geçen yıl yaklaşık 3 milyar avro değerinde malın çalındığı bildirildi.

EHI Perakende Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre, Almanya'da perakendecilerin hırsızlık nedeniyle geçen yıl uğradığı zarar bir önceki yıla göre yüzde 20 arttı, zararın üçte biri organize suçlardan kaynaklandı.

Hırsızlar perakendecilerden 2024'te yaklaşık 3 milyar avro değerinde mal çaldı.

Almanya Perakendeciler Birliği (HDE) Başkanı Stefan Genth, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bu böyle devam edemez. Böylesine dramatik bir gelişme artık politikacılar tarafından görmezden gelinemez ve gelinmemelidir. Perakende sektörü bu yasama döneminde yasama organından hırsızlık olaylarının azaltılmasına yönelik önemli tedbirler beklemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Genth, birçok perakendecinin suçlamaların nadiren failler için mahkumiyet ve yaptırımlarla sonuçlanması nedeniyle hayal kırıklığına uğradıklarını ve bu nedenle suç duyurusunda bulunmayla ilgili bürokratik güçlüklerden kaçındıklarını belirterek, mağaza hırsızlığının önemsiz bir mesele olmadığını ifade etti.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
Dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe'ye 'Evet' dedi

Dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe'ye "Evet" dedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadın Futbolunda olası Türkiye - İsrail eşleşmesi

Kura çekildi! Şampiyonlar Ligi'nde olası Türkiye-İsrail eşleşmesi
Şota Arveladze Süper Lig'e geri dönüyor! 1 yıllık anlaşma sağlandı

Şota Arveladze 10 yıl sonra Süper Lig ekibine geri döndü
Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı

Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı
Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma itirafı: Affederim

Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma yorumu
Belediye başkanlarının düğün eğlencesine bakın! Birbirlerine para attılar

İkisi de belediye başkanı! Birbirlerine para fırlatıp durdular
Kimseyi umursamadan tarihi bina önünde ilişkiye girdiler

Kimseyi umursamadan tarihi bina önünde ilişkiye girdiler
17 yaşındaki genç kız hayvan damında asılı halde bulundu

17 yaşındaki genç kız hayvan damında asılı halde bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.