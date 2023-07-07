Almanya'da LNG Hızlandırma Yasası Federal Meclis'ten Geçti

Almanya'da hükümetin Baltık Denizi kıyısındaki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminallerinin inşasını hızlandırmayı hedefleyen LNG Hızlandırma Yasası, Federal Meclis'ten geçti.

Federal Meclis'te yapılan oylamada ülkenin LNG altyapısının inşasını hızlandırmaya yardımcı olacak söz konusu yasa tasarısı, hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Partinin (FDP) oylarıyla kabul edildi.

Federal Meclis'te 675 milletvekilinin katıldığı oylamada yeni kanuna 370 "evet", 301 "hayır" oyu kullanıldı. 4 milletvekili de çekimser oy verdi.

Yeni yasada Baltık Denizi'nde yer alan LNG terminallerinin hızlıca inşasını kolaylaştırıcı yetkiler bulunuyor.

Böylelikle Federal Meclis, hükümetin Baltık Denizi'nde yer alan Ruegen adasındaki Mukran'da, yıllık 10 milyar metreküp (bcm) kapasiteli iki yüzer LNG terminalinin inşasını hızlandırmasının yolunu açtı.

Konuya ilişkin mecliste konuşan Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, söz konusu LNG terminallerine ilişkin projeleri savunarak, Almanya'nın enerjide arz güvenliğini sağlaması gerektiğini vurguladı.

Gaz depolama tesislerinin halihazırda yüzde 80'in üzerinde dolu olduğunu ve şu anda ülkede istikrarlı bir gaz tedarik imkanı bulunduğunu belirten Habeck, "Ancak bu konuda yapılacak işlerimiz bitmedi." diye konuştu.

Çevreciler tesise karşı çıkıyor

Mecklenburg-Batı Pomeranya eyaleti ve birkaç çevreci grup, Ruegen adasındaki LNG terminalinin turizme ve deniz yaşamına zarar vereceği iddiasıyla projeye karşı çıkıyor.

Çevreciler, Baltık Denizi'nde planlanan terminallerin iç talebi aşan kapasite fazlası oluşturacağını iddia ederken, Alman hükümeti terminallerin diğer Avrupa limanları üzerindeki baskıyı azaltacağını ve komşu ülkelere gaz ikmali yapılmasına yardımcı olacağını savunuyor.

Almanya'nın LNG altyapı çalışmaları

Almanya'nın halihazırda Wilhelmshaven, Brunsbuettel ve Lubmin'de faaliyette olan yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) bulunuyor.

Stade ve Brunsbuettel'deki iki kalıcı terminal ve Wilhelmshaven'da özel olarak işletilen bir terminal 2026'dan itibaren bazı yüzer istasyonların yerini alarak daha yüksek kapasite sağlayacak.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Almanya, acilen LNG terminalleri inşa etmeye karar vermiş ve Rusya'nın Avrupa'ya gaz arzını durdurmasıyla derinleşen enerji krizi nedeniyle bu çabalarını hızlandırmıştı.

Geçen yıl rekor seviyelere yükselen gaz fiyatlarıyla birlikte gaz depolarını doldurmak ve LNG ithalat altyapısı kurmak, gaz tedarik güvenliği açısından Almanya'nın en önemli siyasi önceliklerinden biri olmuştu.