Üye Girişi
Haberler

Almanya'da Koalisyon Hükümeti 2024 Bütçesi Üzerinde Anlaşma Sağladı

Güncelleme:
Abone Ol

Almanya'da koalisyon hükümeti, haftalar süren müzakerelerin ardından 2024 yılı bütçesi üzerinde anlaşma sağladı. Başbakan Olaf Scholz, Yeşiller Partisi'nden Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck ve Hür Demokrat Parti'den Maliye Bakanı Christian Lindner ile Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, hükümetin 2024 bütçesi üzerinde anlaşmaya vardığını ve mevcut borç kısıtlamalarını gelecek yıl da devam ettireceğini duyurdu.

Almanya'da koalisyon hükümeti, haftalar süren müzakerelerin ardından 2024 yılı bütçesi üzerinde anlaşma sağladı.

Başbakan Olaf Scholz, Yeşiller Partisi'nden Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck ve Hür Demokrat Parti'den Maliye Bakanı Christian Lindner ile Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, hükümetin 2024 bütçesi üzerinde anlaşmaya vardığını ve mevcut borç kısıtlamalarını gelecek yıl da devam ettireceğini duyurdu.

Scholz, hükümetin iklim dostu olmayan teşvikleri sona erdirerek, maliyetleri düşüreceğini ve 2024 federal bütçesinde 17 milyar avro tasarruf etmeyi planladığını belirterek, "Önceliklendirme, neyi karşılayabileceğimizi ve neyi karşılayamayacağımızı birlikte belirlemek anlamına geliyor. Bu aynı zamanda kesintiler ve tasarruflarla da ilgili. Elbette bunları yapmaktan hoşlanmıyoruz ancak bunlar gerekli." ifadesini kullandı.

Hükümetin, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini yineleyen Scholz, hükümetin ülkenin yeşil dönüşümünü sağlamak ve sosyal uyumu güçlendirmek gibi diğer hedeflerine de bağlı kaldığını vurguladı.

Scholz, hükümetin borç frenini koruyacağını belirterek, "Hedeflerimize önemli ölçüde daha az parayla ulaşmayı başarmamız gerektiği açık." dedi.

Alman hükümeti gelecek yıl yeni borçlanma kısıtlamalarını askıya almayacak

Maliye Bakanı Christian Lindner de Alman hükümetinin gelecek yıl yeni borçlanma kısıtlamalarını askıya almayacağını aktardı.

Lindner, ülkenin bütçe açığını gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 0,35'i ile sınırlayan Anayasa'daki borç freni mekanizmasına odaklanmanın hala çok önemli olduğunu belirterek, "Mali konsolidasyona devam ediyoruz." dedi.

Almanya Anayasa Mahkemesi, kasımda Alman koalisyon hükümetinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminden kalma 60 milyar avroluk kullanılmamış krediyi bir iklim fonuna aktarma kararının anayasaya aykırı olduğuna karar vermişti.

Kovid-19 salgını sırasındaki acil durum nedeniyle Alman federal hükümetinin, borç alımını 60 milyar avro artırmasına karşın, Kovid-19 ve sonuçlarıyla başa çıkmak için söz konusu krediye ihtiyaç duyulmadı.

Alman koalisyon hükümeti, söz konusu krediyi ülkenin İklim ve Dönüşüm Fonu için kullanmak istemişti.

Kararın ardından Alman federal hükümeti tartışmalı bütçe konusunda zor kararlarla karşı karşıya kaldı.

Karar, 2024 yılı federal bütçede yaklaşık 17 milyar avroluk bir delik açıp, koalisyon ortaklarını planlarını yeniden değerlendirmeye zorlayarak bütçe krizine neden olmuştu.

Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller Partisi ve Hür Demokrat Parti'nin oluşturduğu koalisyon hükümeti, mahkemenin kararının ardından 2023 ve 2024 federal bütçelerini anayasaya uygun şekilde hazırlamaya çalışıyordu.

Ekonomistlere göre mahkemenin kararı, federal hükümeti bu yasama döneminin en büyük ekonomi politikası sorunuyla karşı karşıya bıraktı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Demokrat Parti Ekonomi Almanya Uluslararası İlişkiler Politika Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

14 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 14 Aralık Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK, lig maçları ertelendi mi? Süper Lig ertelenen maçlar ne zaman oynanacak? Devalüasyon nedir, olunca ne oluyor? Bir devlet neden devalüasyon yapar? Devalüasyon olursa borsa düşer mi? YABANİ 14. BÖLÜM FULL İZLE| Yabani 14., 15. Bölüm 1. Fragmanı FULL, TEK PARÇA İZLE! FOX TV Yabani son bölüm, yeni bölüm CANLI izle! VALORANT Gece Pazarı ne zaman gelecek 2024? B SINIFI EHLİYET 125 CC MOTOR KULLANABİLİR Mİ, karar zaman yürürlüğe girecek? 125 cc motor için hangi ehliyet? NOSTRADAMUS'UN 2024 KEHANETLERİ: Nostradamus Türkiye için ne dedi? Nostradamus 2024 tahminleri neler? ASGARİ ÜCRET 2024'TE NE KADAR OLACAK? Asgari ücret 2024 2. toplantı ne zaman? Yeni asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, belli olacak? CAN ATALAY KARARI NE OLDU SON DAKİKA| AYM Can Atalay için ne karar verdi? Can Atalay karar kesinleşti mi? Andre Braugher öldü mü? Andre Braugher neden öldü, ölüm sebebi ne? AİLE HEKİMİNE RANDEVUSUZ GİDİLİR Mİ? Aile hekimi randevusuz rapor verir mi? İkinci el motosiklet satış şartları nedir? İkinci el motosiklet 6 ay ve 6 bin km şartı ve kuralı! Avrupa Ligi finali nerede 2024? UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 finali nerede oynanacak? MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 13 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 13 Aralık listesi! Bugün nerede deprem meydana geldi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title