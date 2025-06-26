Almanya'da Kira Kontrol Yasası Uzatıldı

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Almanya Federal Meclisi, artan faizlerle konut satın alınabilirliği krizi ve kiralardaki hızlı artış karşısında 'Kira Kontrol Yasası'nın uzatılmasını onayladı. Bu yasayla kiracılar, en az 5 yıl boyunca aşırı kira artışlarından korunacak.

Almanya'da Federal Meclis (Bundestag), artan faizlerle konut satın alınabilirliği krizi ve ülkenin en büyük şehirlerindeki hızla artan kiralar karşısında "Kira Kontrol Yasasının" (Mietpreisbremse) uzatılmasını onayladı.

Meclis, kira kontrolünün uzatılmasına "evet" diyerek, yasa kapsamındaki konutlarda yaşayan kiracıların en az 5 yıl daha aşırı kira artışlarından korunmaya devam etmesini sağladı.

Normalde 2025 yılı sonunda sona erecek olan Kira Kontrolü Yasası öncelikle konut piyasasının sıkışık olduğu büyük şehirlerde uygulanıyor. Yasa, milyonlarca kiracıyı aşırı kira artışlarından korumayı ve konut piyasasında istikrarı sağlamayı amaçlıyor.

İktidar partileri Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve Sosyal Demokrat Partinin (SPD) yanı sıra muhalefetteki Yeşiller de tasarı lehinde oy kullandı. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) yasasın uzatılması karşı oy kullanırken, Sol Parti çekimser kaldı.

2015'te uygulanmaya başlanan Kira Kontrolü Yasasına göre, belirli bölgelerde, bir daire yeni bir kiracıya kiralanırken, mal sahibi aynı bölgedeki benzer konutların ortalama piyasa değerinin yüzde10'undan fazla fiyat artışına izin vermiyor.

Kira kontrolü, bazı uzmanlar tarafından inşaat yapmayı daha az cazip hale getirdiği için eleştiriliyor.

Nüfusu 84 milyona yaklaşan Almanya'da gayrimenkul piyasasındaki baskının hafiflemesi için yaklaşık 700 bin yeni konuta ihtiyaç duyuluyor. Ülkedeki konut açığı, artan inşaat maliyetleri, yüksek faiz ve mülteci akını nedeniyle 20 yılın en yüksek seviyesinde.

Uzmanlar, birçok alanda inşaat yatırımlarının daha az cazip olduğunu ve son aylarda inşaat fiyatları ve faiz oranlarındaki sert artışların birçok inşaat projesini olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Gayrimenkul uzmanlarına göre, artan inşaat maliyetleri, yükselen faiz oranları, yeni konut inşaatındaki düşüş ve ülkeye mülteci akını, konut açığının 20 yılın en yüksek seviyesine çıkmasına neden oluyor.

Artan göç aynı zamanda arz sıkıntısı ve konut için yüksek talebin devam etmesinde etkili.

Kiraların en fazla arttığı başkent Berlin'de ise nüfusun çoğunluğu kirada. Berlin'de ortalama kiralar 2010'dan bu yana yüzde 110'den fazla artış gösterirken, yeni dairelerin metrekaresi en az 25 avrodan kiraya veriliyor

Öte yandan yüksek enerji fiyatları ve kira artışları nedeniyle, halkın yarısının kirada oturduğu Almanya'da büyük şehirlerde yaşayan ailelerin konut ve ısınma için yaptıkları harcamalar aylık gelirlerinin yüzde 50'sini geçiyor.

Ülkede, zengin ve fakir arasında büyüyen uçurumun konut piyasasında daha da kötüleşmesi ise dikkati çekiyor.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
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