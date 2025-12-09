Haberler

Almanya'da kamu çalışanları 18 Aralık'ta Berlin'de uyarı grevine gidecek

Güncelleme:
Almanya'da kamu sendikaları, 18 Aralık'ta Berlin'de ücret anlaşmazlığı nedeniyle uyarı grevleri düzenleyecek. Ver.di sendikası önderliğinde yapılan açıklamada, 1,2 milyon kamu çalışanı için talep edilen yüzde 7'lik ücret artışı ya da 300 avro aylık artışın işverenler tarafından reddedildiği belirtildi.

Almanya'da kamu sendikaları, 18 Aralık'ta Berlin'de uyarı grevleri çağrısında bulundu.

Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası'ndan (Ver.di) yapılan açıklamada, kamu işverenleri ile çalışanlar arasında ücret konusunda devam eden anlaşmazlık nedeniyle 18 Aralık'ta Berlin'de uyarı grevleri çağrısı yapıldı.

Ver.di, Eğitim ve Bilim İşçileri Sendikası (GEW), Polis Sendikası ve İnşaat İşçileri Sendikası ile birlikte aynı gün Berlin Eyalet Meclisi önünde miting yapılacağını da bildirdi.

Meclis, 18 Aralık'ta sosyal altyapıda kesintiler içeren Berlin eyaleti bütçesini oylayacak.

Kamu sektörü için toplu pazarlık görüşmeleri sürerken, bugüne kadar yapılan sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.

Ver.di sendikası öncülüğündeki sendikalar, kamuda 1,2 milyon çalışan için yüzde 7'lik ücret artışı veya 12 aylık süre için aylık en az 300 avro artış talep ediyor. Çoğunluğu eyaletlerden oluşan işverenler bunu karşılanamaz olarak reddediyor.

Müzakerelerin başında işverenler bir teklif sunmadı. Müzakereler Ocak 2026'da yeniden başlayacak.

11-13 Şubat'ta yapılması planlanan üçüncü tur görüşmelerden önce anlaşmaya varılması beklenmiyor.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
