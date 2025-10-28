Almanya'da İhracat Beklentileri Ekim'de Düşüş Gösterdi

Almanya'da şirketlerin ihracat beklentisi ekim ayında düşüş gösterdi.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya için ekim ayı ihracat beklentileri anketinin sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, eylülde 3,4 puan olan Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, ekimde 0,6 puan azalarak 2,8'e indi.

Endeks eylülde yaklaşık 2,5 ile yılın en yüksek seviyesini görmesinin ardından ekimde düşüş kaydetti.

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, söz konusu düşüşe ilişkin, "Alman ihracat sektörü çıkmaza girmiş durumda. Gerçek bir toparlanma görünmüyor." ifadelerini kullandı.

Ifo'ya göre, Alman otomotiv endüstrisi dış ticaret konusunda çok iyimser olmaya devam ediyor. Otomotiv sektörünün ihracat beklentileri ekimde yeniden yükseldi

Bu arada, Almanya'nın ihracatı ABD ve Çin'den gelen talebin azalması nedeniyle bu yıl zayıf bir büyüme yönünde ilerliyor.

Ocak-Ağustos döneminde mal ihracatı yıllık yüzde 0,5 artarak 1 trilyon 46 milyar avroya ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı yüksek gümrük vergileri nedeniyle dünyanın en büyük ekonomisine yapılan ihracat beş ay art arda daralarak yaklaşık 4 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Öte yandan, Çin'in yıllardır Almanya'dan ithal ettiği birçok ürünü kendisi üretmesinden dolayı bu ülkeden Alman mallarına talep de zayıflıyor.