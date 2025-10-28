Haberler

Almanya'da İhracat Beklentileri Ekim'de Düşüş Gösterdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'da şirketlerin ihracat beklentisi, Ekim ayında 2,8 puana gerileyerek düşüş kaydetti. Ifo Ekonomi Araştırma Enstitüsü, bu durumu Alman ihracat sektörünün çıkmaza girmesi olarak değerlendirirken, otomotiv sektörünün beklentilerinin yükseldiğini belirtti.

Almanya'da şirketlerin ihracat beklentisi ekim ayında düşüş gösterdi.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya için ekim ayı ihracat beklentileri anketinin sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, eylülde 3,4 puan olan Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, ekimde 0,6 puan azalarak 2,8'e indi.

Endeks eylülde yaklaşık 2,5 ile yılın en yüksek seviyesini görmesinin ardından ekimde düşüş kaydetti.

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, söz konusu düşüşe ilişkin, "Alman ihracat sektörü çıkmaza girmiş durumda. Gerçek bir toparlanma görünmüyor." ifadelerini kullandı.

Ifo'ya göre, Alman otomotiv endüstrisi dış ticaret konusunda çok iyimser olmaya devam ediyor. Otomotiv sektörünün ihracat beklentileri ekimde yeniden yükseldi

Bu arada, Almanya'nın ihracatı ABD ve Çin'den gelen talebin azalması nedeniyle bu yıl zayıf bir büyüme yönünde ilerliyor.

Ocak-Ağustos döneminde mal ihracatı yıllık yüzde 0,5 artarak 1 trilyon 46 milyar avroya ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı yüksek gümrük vergileri nedeniyle dünyanın en büyük ekonomisine yapılan ihracat beş ay art arda daralarak yaklaşık 4 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Öte yandan, Çin'in yıllardır Almanya'dan ithal ettiği birçok ürünü kendisi üretmesinden dolayı bu ülkeden Alman mallarına talep de zayıflıyor.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
45 yıllık ihracat rekortmeni şirket konkordato ilan etti

45 yıllık ihracat rekortmeni şirket konkordato ilan etti
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Türkiye'nin yeraltı hazinesi! Altın yatakları dünyanın gündeminde

Türkiye'nin yeraltı hazinesi! Altın yatakları dünyanın gündeminde
45 yıllık ihracat rekortmeni şirket konkordato ilan etti

45 yıllık ihracat rekortmeni şirket konkordato ilan etti
Dört inşaat işçisinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı

Dört kişinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı
Bolivya'da otobüs kazası: 16 ölü, 36 yaralı

Otobüs dağ yoluna düştü: 16 ölü, 36 yaralı
Düğündeki görüntü olay oldu! 'Bu evlilikten hayır gelmez' yorumları yapılıyor

"Bu evlilikten hayır gelmez" yorumları yapılıyor
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ayrıldığı iddia ediliyordu! Gerçek ortaya çıktı

Ayrılık söylentilerinin ardından sürpriz hamle
Dünyanın en pahalısı! 1 gramı 500 TL'ye satılıyor

Dünyanın en pahalısı! 1 gramı 500 TL'ye satılıyor
78 canın hesabının sorulduğu davada yürek yakan sözler: Kızımı yıkarken üstünü örttüm

78 canın hesabının sorulduğu davada yürek yakan sözler
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.