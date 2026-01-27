Almanya'da şirketlerin ihracat beklentileri yılın başında iyileşti

Almanya'da şirketlerin ihracat beklentileri, 2026 yılına toparlanma sinyalleriyle başladı.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya için ocak ayı ihracat beklentileri anketinin sonuçlarını yayımladı. Buna göre, Aralık 2025'te eksi 3 puan olan Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, ocakta eksi 1,2 puana yükselerek düşüş eğilimini sonlandırdı.

Ifo verilerine göre, farklı sektörlerdeki ihracat beklentileri değişkenlik gösterdi. Otomotiv endüstrisi ve elektrikli ekipman üreticileri, ocakta uluslararası faaliyetleri konusunda daha iyimser bir tutum sergileyerek ihracatta artış beklentisini ortaya koydu. İçecek sektöründeki şirketler de istikrarlı ve genişleyen bir ihracat ortamı öngördü.

Buna karşın giyim ve gıda ürünleri üreticileri ile baskı endüstrisi, ihracattaki düşüşün devam edeceği beklentisini korudu.

"Belirsizlik hala yüksek"

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Şirketler uluslararası ticaret konusunda daha az şüpheci olsalar da belirsizlik hala yüksek. 2026'nın ilk çeyreği için yukarı yönlü bir eğilim olduğuna dair henüz net bir işaret yok." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, 15 Ocak'ta yayınlanan verilere göre, Almanya'nın ihracatı geçen yıl 2024'e göre yüzde 0,3 geriledi. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) Başkanı Ruth Brand, söz konusu veriye ilişkin açıklamasında, ülke ihracatının, ABD'nin gümrük vergilerini artırması, avronun değer kazanması ve Çin'den gelen rekabetin artması nedeniyle "güçlü karşı rüzgarlarla" karşı karşıya kaldığını belirtmişti.

Alman hükümeti, ülke ihracatının bu yıl yüzde 0,8, 2027'de ise yüzde 1,6 büyüyeceğini öngörüyor.