Haberler

Almanya'da şirket iflaslarının 2014'ten beri en yüksek seviyeye ulaşması bekleniyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'da ekonomik durgunluğun etkisiyle bu yıl iflas eden şirket sayısının 23 bin 900 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakam, 2014'ten beri en yüksek seviyeyi temsil ederken, hükümetin planladığı yatırımların bu durumu engelleyemeyeceği vurgulanıyor.

Almanya'da devam eden ekonomik durgunluk nedeniyle bu yıl ülkedeki şirketlerde iflasın, 2014'ten beri en yüksek seviyeye ulaşması bekleniyor.

Kredilere ilişkin hizmet sağlayıcısı Creditreform tarafından yapılan araştırmaya göre, bu yıl 23 bin 900 şirketin iflas başvurusunda bulunacağı öngörülüyor.

Bu yıl iflas eden şirket sayısının geçen yıla göre yüzde 8,3 artması beklenirken, bu sayının 2014'ten beri en yüksek seviyeye ulaşacağı hesaplanıyor. 2014'te Almanya'da yaklaşık 24 bin 100 şirket iflas etmişti.

Ayrıca 2023'teki yüzde 22,9 artış ve 2024'teki yüzde 22,5 artış ile karşılaştırıldığında, iflaslardaki bu yılki artış önemli ölçüde daha yavaş olacak.

Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi öngörülen borç ise 57 milyar avro düzeyinde olacak. Söz konusu borç, geçen yıl yaklaşık 59,1 milyar avroydu.

Bu yıl yaklaşık 285 bin çalışanın, şirket iflaslarından etkilenmiş olacağı hesaplanıyor.

Kurumsal iflasların dışında 2025 yılında 76 bin 300 borçlunun da kişisel iflas başvurusunda bulunması bekleniyor. Söz konusu rakam, 2016'dan beri en yüksek seviye olurken, 2024'e kıyasla yüzde 6,5 artışı ifade ediyor.

"Hükümetin planladığı yatırımlar iflasların artmasını engelleyemeyecek"

Alman hükümetinin altyapı ve savunma alanlarında planladığı yatırımların gelecek yıl iflasların daha da artmasını engelleyemeyeceği vurgulanan rapora göre, Alman ekonomisi rekabet gücünü kaybetmeye devam ediyor, yüksek maliyetler, bürokrasi ve devam eden ekonomik zayıflık da yeni iflasların önünü açıyor.

Araştırmada değerlendirmesine yer verilen Creditreform Ekonomi Araştırma Departmanı Başkanı Patrik-Ludwig Hantzsch, "Birçok işletme ağır borç yükü altında, yeni kredi almakta zorluk çekiyor ve enerji fiyatları veya düzenlemeler gibi yapısal yüklerle mücadele ediyor. Bu durum özellikle küçük ve orta-ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) üzerinde büyük baskı oluşturuyor ve sonuçta birçok işletme için ölüm fermanı anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) 2025 resmi iflas başvurusu rakamlarını Mart 2026'da açıklayacak.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
Bahis soruşturmasında aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 29 isim için tutuklama talebi

Futbol dünyasının ünlü isimleri için tutuklama talebi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Ata Demirer'den esprili zayıflama tüyosu: İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemiyoruz!

Herkesin merak ettiği sırrı açıkladı: İnsanın yaptığı hiçbir şeyi...
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
İşte 1 senede Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısı

İşte 1 senede Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! Kar kalınlığı 18 santime ulaştı

İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! 18 santime ulaştı
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Sinem Ünsal asansörde sevgilisiyle aşka geldi

Asansörde sevgilisiyle aşka geldi
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
'Aylık kazancım 100 bin TL' diyen fenomenin kilo kilo altınlarına bakın

"Aylık kazancım 100 bin TL" diyen fenomenin altınlarına bakın
Adliyede dudak uçuklatan bir vurgun daha! Parayı kumarda yemiş

Adliyede dudak uçuklatan bir vurgun daha! Bomba kumar itirafı
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası ertelendi! Kararı duyunca ağzından iki cümle döküldü

Diploma davasında ara karar! İmamoğlu'nun ağzından iki cümle döküldü
Çocukluğumuzun efsanesi Tolga Garipoğlu yıllar sonra ortaya çıktı: Bunu beklemiyordum

Çocukluğumuzun efsanesi yıllar sonra ortaya çıktı
title