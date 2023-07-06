Almanya'da İflas Eden Şirket Sayısı 7 Yılın En Yükseğinde

Almanya'da Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH), ülkede iflas eden şirket sayısının haziranda son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi. İflaslar, Haziran 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. İflaslardaki artış, mayıs ayına göre de yüzde 16 oldu.

Almanya'da Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH), ülkede iflas eden şirket sayısının haziranda son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

IWH, ülkede haziran ayına ilişkin şirket iflas trendleri raporunu açıkladı.

Rapora göre, Almanya'da şirketlerin ve ortaklıkların iflas başvuruları geçen ay bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48 artarak 1.050'ye yükseldi. Böylece iflaslar, Haziran 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

İflaslardaki artış, mayıs ayına göre de yüzde 16 oldu.

IWH'nin analizi, haziran ayında iflas ettiği bildirilen şirketlerin en büyük yüzde 10'unun toplamda 15 bin 400 kişiyi istihdam ettiğini gösterdi. Söz konusu veri, Ağustos 2020'den bu yana en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

Yılın ocak-haziran döneminde ise söz konusu büyük şirketlerde toplam 64 bin çalışan iflaslardan etkilendi. Bu da 2016-2019 yılları ortalamasının üçte birinden daha fazla oldu.

IWH Yapısal Değişim ve Verimlilik Bölümü Başkanı Steffen Müller, konuya ilişkin değerlendirmesinde, haziranda iflas sayısının, 2016-2019 yılları arasındaki haziran ayı ortalama değerinin yüzde 11 üzerinde olduğunu belirterek, "IWH iflas trendleri raporuna kaydedilen şirketlerin ve ortaklıkların iflas başvurularının sayısı en son Haziran 2016'da daha yüksekti. Haziranda yüksek iflas sayısı, son on iki ayın trend artışını sürdürüyor, ancak bu kısmen haziranda daha fazla iş günü sayısıyla da açıklanabilir." ifadesini kullandı.

Müller, öncü göstergelerin Avrupa'nın en büyük ekonomisinde, iflas sayısında önümüzdeki aylarda yeniden hafif bir düşüşe işaret ettiğini kaydetti.

Kovid-19 krizi, birçok sektör için önemli iş kayıplarına neden olduktan sonra enerji krizi, malzeme eksikliği ve yüksek enflasyon aylardır Alman ekonomisini olumsuz etkiliyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası sıkılaştırması da Alman şirketlerinin finansman maliyetlerini artırıyor.

Bu arada, Alman sendikalar da alışılmışın dışında yüksek enflasyon karşısında çalışanlar için enflasyon üzerinde ücret artışları talep etmeye devam ediyor.