Almanya'da hükümet, büyüme beklentisini yukarı yönlü revize etti

Almanya'da hükümet, bu yıl için daha önce yüzde eksi 0,4 olarak açıklanan büyüme beklentisini yüzde 0,2'ye yükseltti.

Almanya'da hükümet, bu yıl için daha önce yüzde eksi 0,4 olarak açıklanan büyüme beklentisini yüzde 0,2'ye yükseltti.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, Alman hükümetinin 2023 için Yıllık Ekonomik Raporunu yayınladı.

Buna göre, bu yıl için Ekim 2022'de yüzde 0,4 küçülme olarak açıkladığı beklentisini yüzde 0,2 büyümeye revize etti.

Raporda, Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, "Pek çok gözlemcinin uzun süredir kaçınılmaz olarak gördüğü önemli bir resesyon belirtisi yok." ifadesini kullandı.

Alman ekonomisinin bir bütün olarak dayanıklılığını kanıtladığını belirten Habeck, Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayan enerji krizinin artık yönetilebilir olduğunu vurguladı.

Habeck, "Enerji kaynakları güvenli ve istikrarlı olmaya devam ediyor." dedi.

Enflasyon beklentisi yüzde 6 oldu

Raporda, ülkede enflasyonun bu yıl yüzde 6 olarak gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi. Sonbaharda enflasyonun bu yıl yüzde 7 olması tahmin edilmişti.

Geçen yıl yüzde 5,3 olarak açıklanan işsizlik oranının 2023'te yüzde 5,4'e çıkacağı öngörüldü.

Raporda, ülkenin ihracatının ise geçen yılki yüzde 3,2'lik artışın ardından bu yıl yavaşlayarak yüzde 2,2 büyümesinin beklendiği ifade edildi.

Alman hükümetinin raporunda, Rusya-Ukrayna savaşının devam eden etkileri de dahil olmak üzere Alman ekonomisi üzerinde birçok belirsizliğin devam ettiği belirtildi.

Teknik resesyon, "üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade ediliyor.

Almanya, 10 yıllık iyi bir ekonomik büyümeden sonra Kovid-19 salgınının ilk yılı olan 2020'de 2009'dan beri ilk kez resesyon yaşamıştı.