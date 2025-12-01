Almanya'da Hava Yolculuğu Yüzde 10 Azaldı

Almanya'da hava yolunu tercih eden yolcuların sayısı yılın nisan-ekim döneminde 73,7 milyon seviyesinde gerçekleşirken, salgın öncesi 2019 seviyesinin hala çok uzağında bulunuyor.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), yılın nisan-ekim dönemine ilişkin hava yolu yolcu istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, yılın yaz döneminde Almanya'nın ana havalimanlarından yaklaşık 73,7 milyon yolcu uçtu. Yolcu sayısı yıllık yüzde 4,2 artmasına rağmen Kovid-19 salgını öncesi seviyelerin yüzde 10,2 gerisinde kaldı.

Öte yandan geçen yıl Almanya'dan yurt dışına çıkan yolcu sayısı, 2024'e göre yüzde 4,6 veya 3 milyon artarak 68,5 milyona ulaştı. Bu artışa karşın ülkedeki yurt dışı hava yolu yolcu trafiği de Kovid-19 öncesi seviyenin yüzde 2,8 altında kaldı.

Almanya'da iç hat uçuşlarında yolcu sayısı ise yüzde 0,7'lik bir düşüşle 5,3 milyona geriledi. İç hat uçuşlarındaki yolcu sayısının 2019 yazına göre yüzde 54,6 azalması dikkati çekti.

Ülkede 2019 yazında 70,4 milyon yolcu yurt dışına seyahat ederken, 11,6 milyon yolcu Almanya içinde uçmuştu.

Türkiye en popüler ikinci seyahat destinasyonu

Bu arada, yaz döneminin en popüler seyahat destinasyonu 10,5 milyon yolcu ile (2024'e göre yüzde 1,5 artış) İspanya oldu.

İspanya'yı, 7,7 milyon yolcu ile Türkiye izledi. Almanya'dan Türkiye'ye giden yolcu sayısı 2024'te yıllık yüzde 7,8 ve 2019 yazına göre ise yüzde 33,7 arttı.

Türkiye'yi 5,3 milyon ile İtalya ve 4,5 milyon ile Yunanistan izledi.

Kıtalararası hava trafiğinde en çok seyahat edilen destinasyon ise 4,5 milyon yolcu ile ABD olarak belirlendi. Ancak ABD'ye giden yolcu sayısı 2024 yazına göre yüzde 1,4, 2019 yazına göre ise yüzde 3,6 azaldı.

Yaz aylarında Avrupa dışında en popüler ikinci destinasyon, 1,4 milyon yolcu ile Mısır oldu. Mısır'a giden yolcu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 12,3 ve 2019 yazına göre yüzde 15 artış gösterdi.