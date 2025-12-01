Haberler

Almanya'da Hava Yolculuğu Yüzde 10 Azaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'da nisan-ekim döneminde hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısı 73,7 milyona ulaştı, ancak Covid-19 öncesi seviyenin yüzde 10,2 gerisinde kaldı. İspanya'nın ardından Türkiye en popüler ikinci seyahat destinasyonu oldu.

Almanya'da hava yolunu tercih eden yolcuların sayısı yılın nisan-ekim döneminde 73,7 milyon seviyesinde gerçekleşirken, salgın öncesi 2019 seviyesinin hala çok uzağında bulunuyor.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), yılın nisan-ekim dönemine ilişkin hava yolu yolcu istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, yılın yaz döneminde Almanya'nın ana havalimanlarından yaklaşık 73,7 milyon yolcu uçtu. Yolcu sayısı yıllık yüzde 4,2 artmasına rağmen Kovid-19 salgını öncesi seviyelerin yüzde 10,2 gerisinde kaldı.

Öte yandan geçen yıl Almanya'dan yurt dışına çıkan yolcu sayısı, 2024'e göre yüzde 4,6 veya 3 milyon artarak 68,5 milyona ulaştı. Bu artışa karşın ülkedeki yurt dışı hava yolu yolcu trafiği de Kovid-19 öncesi seviyenin yüzde 2,8 altında kaldı.

Almanya'da iç hat uçuşlarında yolcu sayısı ise yüzde 0,7'lik bir düşüşle 5,3 milyona geriledi. İç hat uçuşlarındaki yolcu sayısının 2019 yazına göre yüzde 54,6 azalması dikkati çekti.

Ülkede 2019 yazında 70,4 milyon yolcu yurt dışına seyahat ederken, 11,6 milyon yolcu Almanya içinde uçmuştu.

Türkiye en popüler ikinci seyahat destinasyonu

Bu arada, yaz döneminin en popüler seyahat destinasyonu 10,5 milyon yolcu ile (2024'e göre yüzde 1,5 artış) İspanya oldu.

İspanya'yı, 7,7 milyon yolcu ile Türkiye izledi. Almanya'dan Türkiye'ye giden yolcu sayısı 2024'te yıllık yüzde 7,8 ve 2019 yazına göre ise yüzde 33,7 arttı.

Türkiye'yi 5,3 milyon ile İtalya ve 4,5 milyon ile Yunanistan izledi.

Kıtalararası hava trafiğinde en çok seyahat edilen destinasyon ise 4,5 milyon yolcu ile ABD olarak belirlendi. Ancak ABD'ye giden yolcu sayısı 2024 yazına göre yüzde 1,4, 2019 yazına göre ise yüzde 3,6 azaldı.

Yaz aylarında Avrupa dışında en popüler ikinci destinasyon, 1,4 milyon yolcu ile Mısır oldu. Mısır'a giden yolcu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 12,3 ve 2019 yazına göre yüzde 15 artış gösterdi.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
DİSK'in asgari ücret talebi: Enflasyon tek haneye düşene kadar yılda en az 2 kez güncellenmeli

"Masada yokuz" diyen sendikanın asgari ücret için bir şartı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaelispor evinde fırtına gibi! Adeta gol yemeyi unuttular

Bu takım değil yenilmek, kendi sahasında gol bile yemiyor
Cezaevine girmemek için söylediği 'Hamileyim' yalanı tutmadı

Cezaevine girmemek için söylediği yalan, testle çürütüldü
Piyasaları hareketlendiren iddia: Kazak grup Türkiye'de dev bir bankaya talip oldu

Piyasalar yangın yeri: Türkiye'de hizmet veren dev banka satılıyor
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Kocaelispor evinde fırtına gibi! Adeta gol yemeyi unuttular

Bu takım değil yenilmek, kendi sahasında gol bile yemiyor
Avrupa devleri tek tek dökülüyor! 3 takım da liderliğini kaybetti

Avrupa devleri tek tek dökülüyor! 3 takım da zirveyi kaybetti
Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın

Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Kamyonun çarptığı anaokulu öğrencisi hayatını kaybetti

Sadece 4 yaşındaydı! Annenin çığlıkları yürek dağladı
Tarafını belli etti! Batshuayi'nin dev derbi öncesi yaptığı paylaşımı görmeniz lazım

Tarafını belli etti! Dev derbi öncesi yaptığı paylaşımı görmeniz lazım
TikTok'ta infial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Kadına şiddet uygulayıp canlı yayınlayan adam yakalandı

İnfial yaratan görüntülerdeki adam adliyeye böyle götürüldü
Derin dekoltesi olay oldu! 'Eski Zara nerede?' yorumları yapılıyor

Dekolteli pozları bomba! "Eski Zara nerede?" yorumları yapılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.