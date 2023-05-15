Almanya'da gaz depolama vergisi iki kattan fazla artırılacak

Almanya'da doğal gaz depolama vergisinin, temmuzdan itibaren iki kattan fazla artacağı bildirildi.

Almanya'da doğal gaz depolama vergisinin, temmuzdan itibaren iki kattan fazla artacağı bildirildi.

Doğal gaz piyasası operatörü Trading Hub Europe açıklamasına göre, temmuz ayından itibaren depolama vergisinin megavatsaat fiyatı 0,59 avrodan 1,45 avroya yükseltilecek.

Vergideki artış nedeniyle hane halkının yılda ortalama 30 avro daha fazla gaz faturası ödeyeceği tahmin ediliyor. Söz konusu ek vergi, Rusya'dan gaz arzının azalmasıyla geçen yıl ağustosta getirilmişti.

Almanya'da doğal gaz depolama tesislerinde doluluk oranı 13 Mayıs itibarıyla yaklaşık yüzde 70 seviyesinde bulunuyor.

Bu arada, Avrupa'da gaz fiyatları, düşük seyreden talep ve gaz depolarındaki yüksek doluluk değerlerine bağlı olarak Aralık 2021'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de doğal gaz fiyatları cuma günü megavatsaat başına 32,7 avroya kadar geriledi.