Almanya'da fabrika siparişleri şubatta beklentinin altında kaldı

Almanya'da fabrika siparişleri, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin gölgesinde şubatta aylık bazda yüzde 0,9 artış göstererek piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), şubat ayına ilişkin fabrika siparişleri geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede imalat sektöründeki siparişler şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 yükseldi. Ocak ayında kaydedilen yüzde 11,1'lik sert düşüşün ardından gelen bu sınırlı toparlanma, piyasaların yüzde 2'lik artış beklentisini karşılayamadı. Fabrika siparişleri, Şubat 2025 ile kıyaslandığında ise yüzde 3,5 artış kaydetti.

Şubat ayındaki pozitif gelişmenin temel kaynağı olarak otomotiv endüstrisindeki yüzde 3,8'lik güçlü artış gösterildi.

Destatis verileri, büyük ölçekli siparişlerden arındırıldığında toplam sipariş artışının yüzde 3,5 ile daha belirgin bir düzeye ulaştığına işaret etti.

Dış talep artarken, iç talep geriledi

Almanya'da şubatta aylık bazda yurt içi siparişlerde yüzde 4,4 düşüş görülürken, yurt dışı siparişlerde ise yüzde 4,7 artış oldu. Söz konusu ayda Almanya'ya Avro Bölgesi'nden yeni siparişler eylül ayına göre yüzde 6,7 ve Avro Bölgesi dışındaki ülkelerden siparişler yüzde 3,5 arttı.

Sektörel bazda tüketim malı üreticilerinin siparişleri yüzde 4,5 artarken, sermaye malı siparişleri yüzde 0,2 ve ara malı siparişleri yüzde 1,4 yükseliş gösterdi. Öte yandan, askeri araçları da kapsayan "diğer araç imalatı" grubunda talebin yüzde 25,9 sert düşmesi dikkati çekti.

"Enerji fiyat şoku olumlu gelişmeyi baskılayabilir"

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığından verilere ilişkin yapılan açıklamada, şubatta siparişlerdeki artışın ana itici gücünün dış talep olduğu belirtildi. Bakanlık açıklamasında, imalat sektöründeki yeni siparişlerin mevcut süreçte dalgalı seyrini sürdürdüğüne işaret edilerek, "Geçen yılın sonunda büyük ölçekli sözleşmelerin etkisiyle kaydedilen güçlü artışın ardından, yeni siparişler şubat ayında da Ağustos 2025'ten bu yana devam eden yukarı yönlü eğilimini temkinli de olsa korudu. Ancak, Orta Doğu'da tırmanan gerilimle bağlantılı enerji fiyatı şokunun, bu olumlu gelişmeyi geçici olarak baskılaması bekleniyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Öte yandan ekonomistler, Alman hükümetinin altyapı ve savunma harcamalarını içeren mali paketinin yaratacağı pozitif ivmenin, yükselen ham petrol fiyatları tarafından törpülenebileceği uyarısında bulundu.

Ekonomistler, şubat ayı verilerinin Orta Doğu'daki sıcak çatışma öncesi dönemi yansıttığına ve mevcut tablonun yanıltıcı olabileceğine dikkati çekti.

Hauck Aufhauser Lampe Privatbank Başekonomisti Alexander Krüger yaptığı analizde, "Şubattaki artış sevindirici olsa da çatışmalar nedeniyle anlamını yitirmiş durumda. Enerji fiyatlarındaki şok ve Hürmüz Boğazı'na dair endişeler, şirketlerin yeni maliyet hesaplamaları yapmasını zorunlu kılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Uluslararası Ekonomi Politikası Bölüm Başkanı Jupp Zenzen ise ABD ile İran arasında ilan edilen geçici ateşkese rağmen sanayicilerin uzun vadeli yüksek maliyetlere hazırlıklı olması gerektiğini belirterek, bu durumun sanayi faaliyetleri üzerinde ciddi bir baskı oluşturacağını ifade etti.