Almanya'da Fabrika Siparişleri Mayıs'ta Beklentilerin Üzerinde Düşüş Gösterdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da fabrika siparişleri, yurt içi talepteki azalma nedeniyle mayıs ayında yüzde 1,4 düştü. Bakanlık, sanayi talebinin temel eğiliminin yukarı yönlü olduğunu, ancak daha fazla yavaşlama olabileceğini belirtti.

Almanya'da fabrika siparişleri, yurt içi talepteki düşüşün etkisiyle mayısta yüzde 1,4 ile beklentilerin üzerinde düştü.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fabrika siparişlerine ilişkin mayıs ayı geçici verilerini yayımladı.

Buna göre, ülkede yurt içinde imal edilen ürünler için siparişler, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 geriledi. Fabrika siparişleri ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 artış gösterdi.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, martta yüzde 3,4 ve nisanda yüzde 1,6 artışın ardından mayısta aylık bazda yüzde 0,1 azalması yönündeydi. Yüzde 0,6 artış olarak açıklanan nisan ayı fabrika siparişleri yüzde 1,6 olarak revize edildi.

Destatis, mayıstaki düşüşün "bilgisayar, elektronik ve optik ürünlerin imalatı" sektöründeki yeni siparişlerde görülen gerilemeden kaynaklandığını belirtti.

Mayısta yurt içi siparişler, aylık bazda yüzde 7,8 düşerken, yabancı siparişler ise yüzde 2,9 artış kaydetti. Söz konusu dönemde Avro Bölgesi'nden yeni siparişler yüzde 6,5 gerilerken, Avro Bölgesi dışından gelen siparişler yüzde 9 arttı.

Ülkede mayısta aylık bazda ara malı üreticilerinin siparişleri yüzde 3,4 azalırken, tüketici malı üreticilerinin siparişleri yüzde 3,1 artış kaydetti. Sermaye malı siparişleri ise yüzde 0,9 düştü.

"Sanayi talebinde daha fazla yavaşlama göz ardı edilemez"

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada mayıstaki gerilemeye rağmen, sanayi talebindeki temel eğilim yukarı yönlü olmaya devam ettiği belirtildi.

Son üç ayda bir önceki üç aya göre yeni siparişlerin yüzde 2,1 arttığının ifade edildiği açıklamada, yurt içi siparişlerin ise üç aylık dönemde yüzde 4,1 azaldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Genel olarak, ticaret ve jeopolitik belirsizliklerin yüksek seyretmeye devam etmesi nedeniyle sipariş alımları dalgalı bir seyir izliyor. Şirketlerin iş beklentileri yeniden canlanmaya başlamış olsa da sanayi talebinde daha fazla yavaşlama göz ardı edilemez." ifadeleri kullanıldı.

Alman ekonomisi büyümede zorlanıyor

Alman ekonomisi, 2025'in ilk çeyreğinde her ne kadar yüzde 0,4 ile beklenenden daha güçlü bir büyüme kaydetse de ABD Başkanı Donald Trump ile AB arasındaki gümrük vergisi anlaşmazlığı, şirketler ve tüketiciler arasında belirsizliğe neden olmaya devam ediyor.

Tarife savaşları ve Trump'ın bazı açıklamaları, küresel ticaret üzerindeki olumsuz etkilere ilişkin endişeleri körüklerken analistler, Trump'ın gümrük vergisi politikasını Alman ekonomisinin büyümesinde "özel risk" olarak görüyor.

Bölgedeki diğer ülkelere kıyasla daha büyük oranda imalat sektörüne bağımlı olan Alman ekonomisi, üretimdeki kalıcı zayıflık nedeniyle de kırılganlığını koruyor.

Ekonomi, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi. Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme yaşandı.

Hükümet, 24 Nisan'da bu yıl için daha önce yüzde 0,3 olarak açıklanan büyüme beklentisini ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının ardından küresel ticari gerginliklerin etkisiyle sıfıra düşürmüştü.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Belediye başkanı ve bazı yöneticilere gözaltı kararı

Operasyonlar bir ile daha sıçradı! Belediye başkanı gözaltında
2025-2026 Süper Lig fikstürü çekildi! İşte merakla beklenen derbi haftaları

Süper Lig fikstürü çekildi! İşte merakla beklenen derbi haftaları
Mehmetçik, alevlerin sardığı köyde mahsur kalan aileyi kurtardı

Mehmetçik sahada! Mahsur kalan 4 kişilik aileyi böyle kurtardılar
Türkiye'de satılıyor! Görüntü izleyenleri ikiye böldü: Bunu nasıl yiyorlar?

Türkiye'de satılıyor! Görüntü izleyenleri ikiye böldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ödemiş Belediye Başkanı Üzümlü'den acil yardım çağrısı: Yangının şehir merkezine inmesi an meselesi

Alevlerin önünde çaresizce yardım istedi: Merkeze inmesi an meselesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.