Almanya'da enflasyon Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana en düşük seviyeye geriledi

Almanya'da enflasyon Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana en düşük seviyeye gerileyerek, yüzde 4,5'e düştü. Uzmanlar enflasyondaki bu düşüşün süreceğini öngörüyor. Almanya'da enflasyon oranı, Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Federal İstatistik Dairesi'nin açıkladığı verilere göre Eylül ayında enflasyon yüzde 4,5 olarak tespit edildi. Almanya'da enflasyon Ağustos ayında yüzde 6,1 seviyesini görmüştü. Uzmanlar, enflasyondaki bu düşüşün başlıca nedeninin, Federal Hükümet tarafından geçen yıl, Haziran ayından Ağustos ayına kadar uygulanan akaryakıt indirimi ve Almanya çapında toplu taşımada geçerli olan aylık pasonun 9 eurodan satışının, Eylül ayı itibarıyla 2023 istatistikleri ile karşılaştırmada yer almamasını gösteriyor.

İstatistik Dairesi, geçen yılın Eylül ayı ile karşılaştırıldığında en yüksek fiyat artışının yüzde 7,5 ile gıdada görüldüğünü de aktardı. Berenberg Bankası'nın ekonomistlerinden Salomon Fiedler, "Genel olarak Almanya'da enflasyonun düşmeye devam edeceğini düşünüyoruz" diyerek, 2024 yılında enflasyonun yüzde 2,5'in altına düşebileceği öngörüsünü paylaştı. BayernLB Bankası'nın Baş Ekonomisti Jürgen Michels ise, önümüzdeki aylarda baz etkisinin devam edeceğinden yola çıktığını ancak, "enflasyonun kalıcı bir biçimde yüzde 2'nin altına 2025'te düşebileceğini" ifade etti.

Almanya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada da, 2023'ün geri kalan aylarında enflasyonun düşmeye devam edeceği tahmini dile getirildi. İthalat, üretici ve toptan eşya fiyatlarındaki düşüşün peyderpey tüketiciye yansımasının beklendiğini duyuran Merkez Bankası'nın yayınladığı aylık raporda, "Buna rağmen, ücretlerin güçlü artışı nedeniyle, enflasyon oranının orta vadede de yüzde ikinin oldukça üzerinde seyretmesi muhtemeldir" denildi.

Reuters / ET,TY

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?