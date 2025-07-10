Almanya'da Enflasyon Haziranda Yüzde 2'ye Düşerek Düşük Seviyelerde Seyrediyor

Almanya'da açıklanan nihai veriler, İsrail- İran çatışmasıyla petrol fiyatlarında yaşanan keskin artışa rağmen yıllık bazda enflasyonun haziranda yüzde 2'ye düştüğünü teyit etti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin haziran ayı nihai verilerini yayımladı.

Buna göre, Almanya'da mayısta yüzde 2,1 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 2 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran Ekim 2024'ten beri görülen en düşük yıllık enflasyon olarak kayıtlara geçti.

Ülkede enflasyon, aylık bazda sabit kaldı. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti. AB uyumlu TÜFE ise haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 2 yükseldi.

Destatis Başkanı Ruth Brand, "Enflasyon oranı haziranda bir miktar daha zayıflayarak yılın ilk yarısındaki en düşük seviyesine ulaştı. Enerji fiyatlarında devam eden düşüşün yanı sıra özellikle gıda fiyatları geriledi." ifadelerini kullandı.

Ülkede yıllık artış, gıda fiyatlarında yüzde 2 olarak kayıtlara geçerken gıdanın aylardır en büyük fiyat belirleyicisi olması dikkati çekiyor. Enerji fiyatları ise yıllık bazda yüzde 3,5 azaldı. İsrail-İran çatışmasının tırmanması sırasında ham petrol fiyatlarının geçici olarak yüksek seyretmesi bu durumu değiştirmedi.

Hizmet sektöründe fiyatlar ise yüzde 3,3 arttı. Almanya'da enerji fiyatları hariç yıllık enflasyon haziranda yüzde 2,6 oldu. Ekonomistler, Almanya'da yıl boyunca nispeten ılımlı bir enflasyon oranı bekliyor.

Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), geçen yıl yüzde 2,2 olan yıllık enflasyonun bu yıl ortalama yüzde 2,1 olmasını, 2026'da ise yüzde 2'ye düşmesini öngörüyor.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) bu yıl yüzde 2,2'lik yıllık enflasyon bekliyor. Banka, 2026'da ise yüzde 1,5'lik yıllık enflasyon öngördü.

Analistler, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) orta vadede yüzde 2'lik enflasyon hedefini hatırlatarak, Almanya'da da fiyatların "ECB'nin hedefi kapsamında artmaya devam ettiğine" dikkati çekti.