Almanya'da elektrikli otomobil şarj istasyonu sayısı 80 binin üzerine çıktı

Almanya'da kamuya açık elektrikli otomobil şarj istasyonu sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 35 artarak 80 bin 541'e yükseldi.

Almanya'da kamuya açık elektrikli otomobil şarj istasyonu sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 35 artarak 80 bin 541'e yükseldi.

Almanya Enerji ve Su Endüstrileri Birliği (BDEW) 2022'ye ilişkin Elektrikli Hareketlilik İzleme Raporu'nu yayınladı.

Buna göre, kamuya açık elektrikli otomobil şarj istasyonu sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 35 artarak (20 bin 994) 80 bin 541'e ulaştı.

Ülkede hızlı şarj istasyonu sayısı da geçen yıl yüzde 83 artarak 7 bin 37'ye yükseldi.

BDEW, söz konusu artışla, ülkede elektrikli otomobillerin yaygın olarak kullanılması için gereken şarj istasyonu sayısının geçildiğini kaydetti. Elektrikli otomobillerin yaygın olarak kullanılması için 7 bini hızlı şarj istasyonu olmak üzere en az 77 bin şarj istasyonuna ihtiyaç duyuluyordu.

Almanya'da şirketler 2022 sonu itibarıyla elektrikli otomobiller için bir yıl önceki 1,74 gigawatt GW'a kıyasla 2,47 gigawatt güç kapasitesi oluşturdu.

Almanya'nın emisyon salımı hedeflerine ulaşması için 2030'a kadar trafikte 14 milyon elektrikli otomobilin olmasını hedefleniyor. Alman hükümeti, 2030'a kadar 1 milyon şarj istasyonu kurarak ülkenin elektrikli otomobil altyapısını sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Son yıllarda Alman otomobil üreticileri elektrikli otomobil üretimine milyarlarca avro yatırım yaparken, Almanya'da Ekim 2022'de trafiğe kayıtlı 1,5 milyon elektrikli otomobil bulunuyordu.

Hükümet tarafından sağlanan teşvikler ve şarj istasyonları sayısının artmasının etkisiyle geçen yıl trafiğe çıkan elektrikli otomobil sayısı yüzde 32,2 yükselişle 470 bin 559 olarak kayıtlara geçmişti.