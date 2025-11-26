Haberler

Almanya'da Ekonomik Durgunluk İşten Çıkarmaları Artırıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'da şirketler, ekonomik durgunluk nedeniyle işten çıkarma ve personel planlamalarında temkinli bir yaklaşım benimsiyor. Ifo'nun raporuna göre, İstihdam Barometresi Kasım ayında 92,5 puana düşerken, birçok sektör iş gücü azaltma eğiliminde.

Almanya'da şirketler, ekonomik durgunluk ortamında işten çıkarmalara devam ederken, personel planlamalarında daha temkinli davranmaya başladı.

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), kasım ayına ilişkin İstihdam Barometresi sonuçlarını yayımladı.

Anket sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada, Almanya'da ekimde 93,5 puan olan İstihdam Barometresi'nin bu ay 92,5 puana indiği belirtildi. Barometrenin, Kovid-19 salgınından bu yanaki en düşük seviyeye gerilemesi dikkati çekti.

Ifo'nun açıklamasında, "Almanya'daki şirketler, personel planlamalarında daha kısıtlayıcı hale geldi." ifadesine yer verildi.

Açıklamaya göre, neredeyse tüm sektörlerde personel sayısını azaltma eğilimi devam etti.

Sipariş yetersizliği ve süregelen ekonomik durgunluğun sanayi üzerindeki etkileri giderek daha belirgin hale geliyor. Özellikle sanayi sektörü sürekli olarak işten çıkarma yapıyor. Bu eğilim yaklaşık 3 yıldır devam ediyor ve neredeyse hiçbir sanayi şirketi bu eğilimden kurtulamadı.

Hizmet sağlayıcılar da personel planlamalarında daha temkinli davranmaya başladı. Yaklaşan yılbaşı alışveriş sezonuna rağmen perakende şirketleri daha az personel istihdam etmeyi planlıyor.

İnşaat sektöründe işgücü talebi hafifçe arttı. Bu sektörün barometresi Mayıs 2022'den sonraki en yüksek seviyesine ulaştı.

Ifo Makroekonomi ve Araştırmalar Merkezi Müdür Yardımcısı Klaus Wohlrabe, "Birçok şirket işten çıkarmalara devam ediyor. Ekonomideki durgunluk nedeniyle işgücü piyasası eğilimi zayıf seyrini sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Büyük şirketler, büyük işten çıkarmalar planlıyor

Öte yandan, zorlu ekonomik koşullar, birçok ürüne yönelik süren zayıf talep ve Çin kaynaklı şiddetli rekabet Alman şirketlerini yeniden yapılanmaya iterek, işe alımları dondurmaya veya işten çıkarmaya zorluyor. Karlılıklarını işten çıkarmalarla istikrara kavuşturmaya çalışan Alman şirketlerden art arda gelen "işten çıkarma" veya "yeni alımlara ara verme" haberleri, Almanlar arasında endişe yaratıyor.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'nın bel kemiğini oluşturan şirketler, artan enerji fiyatları ve ihracata bağımlı Almanya ekonomisinde özel bir sorun olan dış talepteki düşüşe bağlı sert makroekonomik rüzgarlarla mücadele etmekte zorlanırken, ülke 2 yıl art arda gerilemeden sonra bu yıl da zayıf ekonomik büyüme ortamına hazırlanıyor.

Almanya'da otomotiv, endüstri ve mühendislik, teknoloji, telekomünikasyon, finans ve diğer sektörlerdeki işten çıkarma kararlarına her gün yenileri ekleniyor. Son olarak, dünyanın en büyük otomotiv tedarikçilerinden Bosch'un 2030'a kadar yaklaşık 13 bin kişiyi daha işten çıkaracağı açıklandı.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi! Destici ateşe benzin döktü

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Destici ateşe benzin döktü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF, Paris'teki gizli kasasına el koydu

Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF gizli kasaya resmen el koydu
'Delirmek üzereyim' diyerek sıkıntısını anlattı, izleyen herkes öneride bulundu

"Delireceğim" deyip derdini anlattı, izleyen herkes öneride bulundu
Gümüşhane Üniversitesi'nde silahlı kişi, memuru rehin aldı

Üniversitede rehine krizi! Keskin nişancılar soluğu çatıda aldı
Mardin'deki vahşette sır perdesi kaldırılamadı! Silah evden çıkmadı, özel ekip kuruldu

Mardin'deki vahşette yeni detaylar şüpheleri tek noktaya yoğunlaştırdı
Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF, Paris'teki gizli kasasına el koydu

Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF gizli kasaya resmen el koydu
Tedesco'nun Türkçe sorulan soruya verdiği cevap tercümanı bile şaşırttı

Basın toplantısında sorulan soruya verdiği yanıta beğeni yağıyor
Tarafını belli etti: Evrim Akın'la ilgili bir çıkış da Oya Başar'dan geldi

Evrim Akın'la ilgili bir çıkış da Oya Başar'dan geldi
Galatasaray'da neler oluyor? Maç sonuna damga vuran görüntü

Maç sonuna damga vuran görüntü
Ateşi yaktılar! Galatasaray'ın yıldızlarından derbi paylaşımları

Ateşi yaktılar! Galatasaray'ın yıldızlarından derbi paylaşımları
Kaan Tangöze üniversitede konser verdi, söylediği şarkı kenti karıştırdı

Üniversitede konser verdi, söylediği şarkı kenti karıştırdı
Kerem'den Galatasaray derbisi hakkında net yorum

Kerem'den Galatasaray derbisi yanıtı
Ünlü oyuncu Cem Uçan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri olay oldu

Erdoğan'la ilgili sözleri sanat camiasında büyük ses getirdi
Beyaz Saray'da gerginlik! Prens Selman'dan Trump'a rest

Böylesi görülmedi! Prens Selman'ın resti Beyaz Saray'ı salladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.