Almanya'da çiftçilere destek paketi üzerinde uzlaşma sağlandı

Almanya'da çiftçilerin bu yılın başındaki büyük protestolarının ardından baskı altında kalan hükümet ortakları, ülkenin tarım sektörünü canlandırmayı amaçlayan paket üzerinde uzlaşmaya vardı.

Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller Partisi ve Hür Demokrat Partinin (FDP) oluşturduğu koalisyon hükümeti, Alman çiftçiler için vergi indirimi, daha az bürokrasi, perakendecilerle yapılan anlaşmalarda çiftçilerin konumunu güçlendirecek önlemler konusunda anlaşma sağladı.

Parti liderleri, yeni paketin ilk bölümlerinin yaz tatilinden önce Alman parlamentosunun alt kanadı Bundestag'a getirilmesini planlarken, paketin diğer bölümlerinin uygulanması ise Almanya'nın 16 eyalet hükümetinin bakanlıklarının sorumluluğunda olacak.

Alman hükümeti ayrıca tarladan süpermarkete uzanan tedarik zincirinde çiftçilerin konumunu güçlendirmek için de yasa tasarısı hazırlayacak.

Çiftçiler paketi yetersiz buldu

Alman Çiftçiler Birliği Başkanı Joachim Rukwied, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bu paket gecikmiş ancak yetersiz bir adımdır. Doğru yönde atılmış bir adım olsa da çiftçilerin ihtiyaçlarının çok gerisinde kalıyor." ifadelerini kullandı.

Artık konuşma değil eylem zamanı olduğunu belirten Rukwied, Alman çiftçilerinin Avrupa Birliği'nde acilen diğer üye ülkelerin çiftçileriyle eşit şartlara ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Bundan sonra atılması gereken adımların öncelikle Hayvan Refahı Yasası'ndaki değişiklik ve Alman hükümetin bitki koruma programını geri çekmesi olduğunu dile getiren Rukwied, "Son aylarda yaşanan yüklerin ve vergi artışlarının gerçek anlamda telafi edilmesine hala ışık yılı kadar uzak olduğumuzun farkına varmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Çiftçilerin protestosu

Alman hükümeti, bu yılın başında bütçe kesintilerinin bir parçası olarak çiftçiler için vergi muafiyetlerini kaldırmayı ve tarımsal alanda dizel sübvansiyonunu da sonlandırmayı planlıyordu.

Alman hükümeti bu önlemlerin iklimin korunmasına yardımcı olacağını savunurken Alman Çiftçiler Birliği bunun ülke tarımını rekabetçi tutmak için yeterli olmadığı gerekçesiyle protestolara başlamıştı.

Daha sonra hükümet, çiftçilerin protestolarına yanıt olarak yaza kadar ülkede tarım sektörüne yardım sözü vermişti.

Almanya'nın tarım sektörü, ulusal iş gücünün yaklaşık yüzde 2'sini istihdam eden yaklaşık 256 bin şirketten oluşuyor.