Almanya'da Büyük Şirket İflasları Yüzde 73 Arttı

Almanya'da yıllık cirosu en az 50 milyon euro olan şirketler arasındaki iflaslarda keskin bir artış görülüyor. Yılın ilk dokuz ayında iflas eden büyük işletmelerin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 73 artarak 45'e yükseldi. Moda endüstrisi, hastaneler ve makine mühendisliği sektörleri özellikle ağır darbe aldı.

BERLİN, 28 Kasım (Xinhua) -- Almanya'da yıllık cirosu en az 50 milyon euro (54,5 milyon ABD doları) olan şirketler arasındaki iflaslarda keskin bir artış görülüyor.

Kredi sigortası şirketi Allianz Trade tarafından Pazartesi günü yayımlanan bir araştırma, yılın ilk dokuz ayında iflas eden büyük işletmelerin sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 73 artarak 45'e yükseldiğini gösterdi. Moda endüstrisi, hastaneler ve makine mühendisliği sektörleri özellikle ağır darbe alan sektörler oldu.

Allianz Trade İflas Araştırmaları Baş Analisti Maxime Lemerle, "Büyük iflaslar bu yıl geri döndü ve 2020'deki rekora ulaşma yolunda ilerliyor" dedi.

Alman ekonomisinin bu yıl düşük tüketim ve zayıf sanayi üretiminden dolayı baskı altında olması nedeniyle, hükümet 2023 yılında yüzde 0,4'lük bir daralma ile durgunluk bekliyor.