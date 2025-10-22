Haberler

Almanya'da Borçla Finanse Edilen Altyapı Fonları Maliyetleri Artıracak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alman Ifo Ekonomi Araştırma Enstitüsü, borçla finanse edilen özel altyapı fonlarının inşaat maliyetlerini ve gayrimenkul fiyatlarını önemli ölçüde artıracağını bildirdi. 500 milyar avroluk fonun etkileri hakkında düzenlenen etkinlikte, sektörün geleceği için hızlı siyasi kararların alınması gerektiği vurgulandı.

Alman ekonomi ve düşünce kuruluşu Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) borçla finanse edilen özel fon nedeniyle altyapı projelerinin maliyetlerinde gözle görülür bir artış olacağını bildirdi.

Ifo tarafından Alman hükümetince oluşturulan 500 milyar avroluk altyapı ve iklim özel fonunun ekonomik büyümeyi nasıl etkileyeceği konusunda "Ifo Ekonomik Diyalog 2025" etkinliği düzenlendi.

"Rotayı Belirlemek - Özel Altyapı Fonu Nasıl Büyümenin İtici Gücü Olabilir? adlı etkinlikte Ifo, söz konusu fonun talebi önemli ölçüde artıracağı, dolayısıyla ücretlerin yükselmesine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Bu durumdan işçi açığının bulunduğu sektörlerin etkileneceğinin gündeme getirildiği etkinlikte, gayrimenkul fiyatları ile inşaat ve planlama hizmetleri maliyetlerinin de önemli ölçüde artabileceğine vurgu yapıldı.

Ifo İnovasyon Ekonomisi ve Dijital Dönüşüm Merkezi Başkanı Prof. Dr. Oliver Falck, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Altyapı fonlarının verimli bir şekilde kullanılması ve artan fiyatlar nedeniyle buharlaşmamasını sağlamak kesinlikle gerekli." ifadesini kullandı.

Falck projelerin önceliklendirilmesi gerektiğini savunarak, "Yatırımlar, büyüme ve rekabet gücü üzerinde en büyük etkiye sahip olacakları yerlere hedeflenmeli; ancak aynı zamanda, yatırım projelerini hayata geçirmek için yeterli kapasitenin mevcut olup olmadığı da dikkate alınmalıdır." yorumunu yaptı.

Almanya İnşaat Endüstrisi Federasyonu (HDB) Genel Müdürü Tim-Oliver Müller de inşaat sektörünün gelen siparişlere hazırlanabilmesi için siyasi kararların daha hızlı alınması çağrısında bulunarak, "Şirketlerimizin yollar, köprüler ve su kanalları için ne zaman ve hangi fonların kesin olarak mevcut olacağı konusunda mümkün olan en kısa sürede netliğe ihtiyacı var. Sektör, gerçek projeler için acilen ihaleleri bekliyor." dedi.

Alman Sanayi Federasyonu (BDI) Genel Müdürü Tanja Gönner ise Müller ile benzer görüşü ifade ederek, "Özel fondan planlanan fonların gözle görülür makroekonomik etkiler yaratabilmesi için onay süreçlerinin hızlandırılması, bürokrasinin sistematik olarak azaltılması ve kaynakların verimli kullanılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan hükümet, nisanda savunma harcamalarının gelecekte "borç freni" uygulamasından çıkarılması için anayasa değişikliği yaparken, borçla finanse edilen 500 milyar avroluk altyapı programı başlatmıştı.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
Ne diyeceği merak konusuydu: Netanyahu'dan Türk askeri sorusuna cevap

Gazze'de Türk askerini ister mi? İlk kez açıkça soruldu, işte cevabı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Korku evi çalışanı genç kadına kabusu yaşattı! Yere yatırıp elektroşok uyguladı

Genç kadın korku evinde kabusu yaşadı! Çalışana gözaltı, mekana mühür
Kıvanç Tatlıtuğ ile komşu oldu! Çağatay Ulusoy'un yeni adresi

Şehirden kaçtı, taş fırınlı köy evine yerleşti
Silahla 'şaka' videosu çeken gençler polisi karşısında görünce donup kaldı

Silahla video çeken gençler polisi karşısında görünce donup kaldı
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Vatandaşı isyan ettiren proje: Bu kente yapılmış bir ihanettir, hakarettir

"Bu nasıl mühendislik? Kente yapılmış bir ihanettir, hakarettir"
Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı

Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı
Hendekler kazıldı, izler arandı! İşte en yüksek deprem riski taşıyan iki ilçe

Hendekler kazıldı, faylar tespit edildi! İşte en riskli 2 ilçe
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Vatandaş paylaştığı video ile yetkililere seslendi: İlimizin kurtuluşu olabilir

Paylaştığı video ile yetkililere seslendi: Kurtuluşumuz olabilir
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi cezaevinde mi? Şok iddia gündemi sarstı

Kıvanç'ın kız kardeşine tutuklama! Gözü fena dönmüş
Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum

Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.