Almanya'da Ağustos Ayında Tüketici Fiyatları Yüzde 6,1 Arttı

Almanya'da Ağustos ayında tüketici fiyatları Temmuz'a göre az da olsa gerileyerek yüzde 6,1 oldu. Enflasyonun yükselen enerji fiyatlarından etkilendiği belirtiliyor.

Almanya'da Ağustos ayında tüketici fiyatları Temmuz'a göre az da olsa gerileyerek yüzde 6,1 oldu.Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre Almanya'da, Ağustos ayında tükeci fiyatları yıllık 6,1 artış kaydetti. Enflasyon Temmuz ayında yüzde 6,2, Haziran ayında ise yüzde 6,4 olarak açıklanmıştı.

Daha önce Reuters haber ajansına konuşan ekonomistler, tüketici fiyatlarının yüzde 6 olacağı öngörüsünde bulunmuştu. Enflasyonda yükselen enerji fiyatlarının etkili olduğu belirtiliyor. Özel Hauck Aufhäuser Lampe bankasından, Ekonomist Bastian Hepperle, "Tüketici fiyatları geriliyor ama inişli çıkışlı bir biçimde" derken, Union Investmenbank Baş Ekonomisti Jörg Zeuner, enflasyonun daha büyük oranda gerilemesini artan enerji fiyatlarının engellediğini belirtti.

Almanya'da tüketici fiyatlarında yaşanan artışta enerji ve gıda fiyatları önemli rol oynadı. Gıda ürünlerine, geçen yılın Ağustos ayına kıyasla yüzde 9 zam gelirken, enerji fiyatları yüzde 8,3, hizmet sektörü ise yüzde 5,1 zamlandı. Gıda ve enerji fiyatları dışlanarak hesaplanan çekirdek enflasyon ise yüzde 5,5 olarak açıklandı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz Meseberg'de yapılan kabine toplantısının kapanışında yaptığı açıklamada, enflasyonun işletmeleri ve vatandaşları olumsuz etkilediğini ve bu nedenle Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele için izlediği politikanın doğru olduğunu ifade etti. Ekonomistlerin büyük bölümü Almanya'da tüketici fiyatlarının önümüzdeki aylarda düşmesini bekliyor. Bunda Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele için faiz artırma kararlarının etkili olacağı belirtiliyor.

AFP,Reuters / HT,ET

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