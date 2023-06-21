Almanya, büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti

Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yüksek enflasyonun tüketici harcamalarını olumsuz etkilemesi nedeniyle ülkenin bu yıla ilişkin büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti. Ifo, bu yıl için Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme tahminini yüzde eksi 0,1'den yüzde eksi 0,4'e ve 2024 büyüme beklentisini yüzde 1,7'den 1,5'e düşürdü.

Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ülkenin bu yıla ilişkin büyüme tahminini, yüksek enflasyonun tüketici harcamalarını olumsuz etkilemesi nedeniyle aşağı yönlü revize etti.

Merkezi Münih'te bulunan Ifo, Almanya ekonomisine ilişkin mart ayında paylaştığı 2023-2024'ü kapsayan büyüme tahminlerinde güncelleme yaptı.

Ifo, bu yıl için Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme tahminini yüzde eksi 0,1'den yüzde eksi 0,4'e ve 2024 büyüme beklentisini yüzde 1,7'den 1,5'e düşürdü.

Ifo, ülkede geçen yıl yüzde 6,9 ve mayısta yüzde 6,1 olan enflasyonun bu yıl ortalama yüzde 5,8 olmasını, 2023'te de yüzde 2,1'e kadar düşmesini bekliyor.

Alışılmışın dışında yüksek enflasyon nedeniyle özel tüketimin bu yıl yüzde 1,7 azalacağına yer verilen Ifo raporunda, özel tüketimin 2024'te ise yüzde 2,2 artacağı öngörüldü.

Raporda, ülkede işsiz sayısının bu yıl geçen yıla göre hafif artarak 2,42 milyondan 2,55 milyona yükseleceği ve gelecek yıl tekrar 2,45 milyona düşeceği tahmin edildi.

İşsizlik oranının 2023'te yüzde 5,3 ve 2024'te yüzde 5,5 olacağı ifade edildi.

İstihdam edilen kişi sayısı bu yıl 45,57 milyondan 45,95 milyona ve 2024'te 46,07 milyona yükseleceği tahminine de yer verildi.

İstihdam edilen kişi sayısının bu yıl 45 milyon 572 binden 45 milyon 949 bine, gelecek yıl 46 milyon 70 bine yükseleceği tahmini yapıldı.

Ifo, Alman kamu sektörünün geçen yıl 106 milyar avro olan bütçe açığının, bu yıl 68,9 milyar avroya ve gelecek yıl 27,2 milyar avroya gerilemesini bekliyor.

Geçen yıl 145 milyar avro olan ülkenin cari işlemler fazlasının bu yıl 232 milyar avroya yükseleceği öngörüldü. Söz konusu fazlanın 2024'te 269 milyar avroya ulaşması bekleniyor.

Ifo İş Döngüsü Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershaeuser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Alman ekonomisi çok yavaş bir şekilde durgunluğun etkilerinden kurtuluyor." dedi.

Hans Böckler Vakfı'na bağlı Makroekonomi ve İş Döngüsü Araştırmaları Enstitüsü (IMK) de çarşamba günü, Alman ekonomisinin muhtemelen bu yıl resesyondan çıkamayarak yüzde 0,5 küçüleceğini tahmin etti. Gelecek yıl ise yüzde 1,2 büyüyeceğini öngördü.

Ekonomi resesyonda

Alman ekonomisi, alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarının tüketici harcamalarını baskılamasının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 daralarak, teknik olarak resesyona girmişti.

Ekonomi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,5 daralmıştı.

Ülke ekonomisi, Kovid-19 salgını sürecinde ortaya çıkan dar boğazlar hafiflese de faizlerin yükselmesi, ekonomiye güvenin azalması ve alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ortamında tüketicilerin satın alma gücünün düşmesi sonucu talepte yaşanan durgunluktan olumsuz etkileniyor.

Alman hükümeti, ekonomide bu yıl yüzde 0,4'lük büyüme bekliyor.