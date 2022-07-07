Almanya Başbakanı: 'Stratejik alanlarda küresel tedarik zincirlerine bağımlılık büyük risk'

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kovid-19 krizi ve Ukrayna savaşının neden olduğu tedarik zincirindeki sorunların "bazı stratejik alanlarda küresel tedarik zincirlerine bağımlılığın büyük risk" olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Scholz, Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in Aşağı Saksonya eyaletinin Salzgitter kentinde elektrikli araçlar için kuracağı fabrikanın açılışında yaptığı konuşmada, içten yanmalı motorlardan elektrikli araçlara geçişteki zorlukların farkında olduğunu belirtti.

Scholz, "180 derecelik bir dönüş ve geri dönüşün herkes için zorluklar oluşturacağını biliyorum ancak bununla güvenle yüzleşmelisiniz." dedi.

Almanya'daki pek çok kişinin geçmişte elektrikli araçlar için bataryaları, Asya'dan istenildiği zaman sipariş edilebilecek bir tedarik parçası olarak gördüklerini ifade eden Scholz, "Kovid-19 salgını ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik acımasız saldırısı, bazı stratejik alanlarda küresel tedarik zincirlerine bağımlılığın büyük bir risk, çok büyük bir risk anlamına geldiğini açıkça ortaya koydu. Bu kesinlikle batarya hücreleri için geçerli. Bu nedenle hepinizin, burada Salzgitter'deki Volkswagen fabrikasının çalışanlarının özellikle önemli bir görevi var." diye konuştu.

Bu arada, Volkswagen'in batarya üretimini yeni kurulan "PowerCo" şirketi yapacak.

PowerCo, elektrikli araçlar için batarya üretiminin yanı sıra elektrikli araçlar için batarya değer zincirinin tamamındaki faaliyetlerden sorumlu olacak.

2030'a kadar PowerCo, batarya iş alanının geliştirilmesi için ortaklarıyla birlikte 20 milyar avrodan fazla yatırım yapmayı ve Avrupa'da 20 bin kişiyi istihdam etmeyi planlıyor.

Salzgitter'de fabrikada üretim ise 2025'te başlayacak.