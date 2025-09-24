Almanya Başbakanı Merz, Ekonomik Reform Çağrısında Bulundu

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülke olarak modern tarihin en zorlu dönemlerinden birini yaşadıklarını belirterek, Almanya'nın refahı ve rekabet gücünün korunması için köklü reformlar yapılması gerektiğini söyledi.

Başbakan Merz, Federal Meclis'te 2026 bütçesi görüşmelerinde küresel ekonomi ve Alman ekonomisine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Dış politika ve iç politikanın artık birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini savunan Merz, kuralların olmadığı bir dünyanın ekonomiye ve Almanya'nın hareket kabiliyetine zarar verdiğini vurguladı.

"Bunu hızlı bir şekilde ve yakın zamanda yapmalıyız"

Almanya'nın modern tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşadığını vurgulayan Merz, "Ekonomimizi tekrar rayına oturtmak için yapmamız gereken çok şey var." dedi.

Merz, Alman ekonomisinde reform çağrısını yenileyerek, "Ülke olarak birbirimize verdiğimiz sosyal sözleri tutmaya devam edebilmemiz için gerçek reformlara ihtiyacımız var. Ancak gerçek reformlar refah devletini koruyabilir." dedi.

Friedrich Merz, sadece büyüyebilen bir ekonomide altyapıyı modernize edebileceklerini, refahı artırabileceklerini ve ihtiyaç duyulan kaynakları üretebileceklerini vurguladı.

Alman iş dünyası temsilcileriyle görüşmelerinde iş insanlarının işlerinin geleceği konusunda derin endişe duyduğunu aktaran Merz, "Bu yüzden harekete geçmeliyiz. Bunu (reformları) hızlı bir şekilde ve yakın zamanda yapmalıyız." ifadesini kullandı.

"Bir ülkenin refahını tehlikeye atan iklim koruması kabul edilemez"

Almanya'nın eskimiş altyapısını iyileştirme sözünü yineleyen Merz, eleştirilere karşı hükümetinin amacının refah devletini ortadan kaldırmak olmadığını vurguladı.

Merz, iklim koruma konusundaki eleştirilere karşı kendini savunarak, "Bir ülkenin refahını tehlikeye atan iklim koruması kabul edilemez." ifadesini kullandı.

İklim koruma ve sanayi arasında bir seçim yapmak gerekmediğini, aksine birlikte çalışmak gerektiğini anlatan Merz, iklim koruma konusunda modern teknolojilere güvenmenin önünde hiçbir engel olmadığını söyledi.

BM'ye gitmeyen Merz eleştirildi

Alman hükümeti içinde uzlaşmaların gerekli olduğu konusunda uyarıda bulunan Merz, "Bu ülkede birbirimize ulaşıp ortak çözümler bulabildiğimiz sürece, bu ülkede iyi bir dengeyi koruyacağız" dedi.

Bu arada, mecliste bazı milletvekilleri, bütçe görüşmeleri nedeniyle New York'ta devam eden Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na gitmeyen Merz'i sert eleştirdi.

Almanya'nın 2026 bütçesi

Bakanlar kurulunun onayladığı Almanya'nın 2026 bütçe taslağında 630 milyar avro harcama öngörülüyor

Gelecek yıl 174,3 milyar avro düzeyinde borçlanmaya gidilmesi planlanıyor. Bu da Almanya tarihindeki en yüksek ikinci borç seviyesi olacak.

Yatırım harcamalarının, 2025'e göre yüzde 10 artışla 126,7 milyar avroya ulaşması planlanıyor.

Harcamalarda, öncelikler arasında dış ve iç güvenliğin güçlendirilmesi ile ekonomik büyümeyi teşvik etmeyi amaçlayan altyapı yatırımları yer alıyor.

Taslağa göre, savunma bütçesi, 20 milyar avronun üzerinde artarak yaklaşık 82,7 milyar avroya ulaşacak.

Özel savunma fonları da dahil olmak üzere, toplam savunma harcamalarının ise 2026 yılında yaklaşık 117,2 milyar avroya ulaşması bekleniyor. Böylece ülkenin savunma harcamalarının GSYH'ye oranının yüzde 2,8'ye çıkarılması planlanıyor.

Bütçe'de Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya destek için 2026'da 8,5 milyar avro ayrıldı.

Alman hükümeti ayrıca gelecek yıl sosyal yardımlarda 1,5 milyar avroluk kesinti ile toplamda 41,05 milyar avroluk harcama öngörüyor.