Almanya Başbakanı Merz'den Çelik Sektörüne ‘Avrupa Vatanseverliği’ Çağrısı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Çin'e karşı çelik sektörünün geleceğini korumak için "Avrupa vatanseverliği" çağrısında bulundu.

Friedrich Merz, zor durumdaki çelik sektörüne destek yollarını görüşmek için Berlin'de başbakanlık binasında sanayi ve işçi temsilcileriyle "çelik zirvesi" düzenledi.

Merz, zirveden sonra düzenlediği basın toplantısında Avrupa Komisyonu'nun ABD'nin çelik ve alüminyum tarifelerinden "kurtulma" çabalarını desteklediğini söyledi.

Çin'den gelen rekabete karşı çelik sektörünün geleceğini korumak için "Avrupa vatanseverliği" çağrısında bulunan Merz, "Amacımız sadece çelik endüstrisini korumak değil, aynı zamanda gelecekte başarılı bir konum elde etmesini desteklemektir. Biraz daha vatanseverlik, biraz daha burada, Avrupa malı satın almaya ihtiyacımız var." dedi.

Avrupa'nın çelik sektörünü korumak için Avrupa Birliği (AB) planlarına destek vereceğini belirten Merz, "Avrupa düzeyinde öneriler var ve biz de bunları desteklemek istediğimizi belirttik. Bu konuda tartışma, Fransa ile tüm süreci hızlandırabilir miyiz konusuna bile geldi." ifadelerini kullandı.

Merz, hükümetinin enerji maliyetlerini düşürmek için çabalarını yoğunlaştıracağını ve tedarik sözleşmelerinde yerli yeşil çelik üreticilerini tercih edeceklerini sözlerine ekledi.

Avrupa Komisyonu geçen ay, gümrüksüz çelik ithalat kotalarını neredeyse yarı yarıya azaltmayı ve kota dışı vergiyi yüzde 50'ye çıkarmayı önermişti.

Alman çelik üreticileri, dünyanın en büyük çelik üreticisi olan Çin'den gelen rekabet, başta otomotiv sektörü olmak üzere azalan üretim, ABD tarifeleri ve 2022'deki Rusya-Ukrayna savaşıyla enerji fiyatlarındaki ani artışın baskısı altında bulunuyor.