Alman Şirketlerinin Kalifiye Eleman Sıkıntısı Yeşil Enerji Geçişini Engelliyor

Alman Ekonomi Enstitüsü tarafından yapılan bir ankete göre, Alman şirketlerinin 2045 yılına kadar karbon nötr hale geçme hedefleri kalifiye eleman sıkıntısı nedeniyle tehlikeye girebilir. Ankete katılan şirketlerin yaklaşık yarısı, yeşil enerjiye geçiş sürecinde çalışanlarının ek beceriler kazanmasını bekliyor. Ancak kalifiye eleman eksikliği, şirketlerin bu hedeflerine ulaşmasını zorlaştırıyor.

FRANKFURT, 19 Temmuz (Xinhua) -- Alman Ekonomi Enstitüsü tarafından kısa süre önce yayımlanan bir anket, ülke ekonomisini 2045 yılına kadar karbon nötr hale getirmeye kararlı Alman şirketlerinin kalifiye eleman sıkıntısı çektiklerini gösterdi.

Geçen yıl Nisan ve Haziran ayları arasında yürütülen ankete katılan 744 şirketin yaklaşık yarısı, yeşil enerjiye geçiş nedeniyle çalışanlarının 2025 yılına kadar konuya ilişkin ek beceriler kazanmasını bekliyor.

Kalifiye eleman sıkıntısı yüzünden, şirketler boş pozisyonları doldurmakta zorlanıyor. Şirketlerin yaklaşık yüzde 60'ı, daha sürdürülebilir hale gelme çabalarının, kalifiye eleman sıkıntısı nedeniyle engellendiği görüşünde.

Elektrikli araç bakımı ve onarımı ile çatıya güneş panelleri kurulumu gibi yeşil enerjiyle ilgili beceri gerektiren yeni iş pozisyonlarının, kalifiye eleman sıkıntısı nedeniyle doldurulması zor görülüyor.

Avrupa Birliği'nde de kalifiye eleman sıkıntısı yaşanıyor. Avrupa Yatırım Bankası tarafından geçen yıl Nisan ve Temmuz ayları arasında yürütülen ve yaklaşık 13.000 şirketi kapsayan anket, kalifiye eleman eksikliğinin 2022 yılında yatırıma engel oluşturduğunu ortaya koydu.