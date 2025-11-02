Alman Şirketlerden İşten Çıkarma Planları: Her 3'ünden Biri Personel Azaltmayı Düşünüyor

Haberler

Güncelleme:
Alman Ekonomi Enstitüsü'nün araştırmasına göre, her 3 Alman şirketinden biri gelecek yıl işten çıkarma yapmayı planlıyor. Ekonomik görünümün kötüleşmesi nedeniyle sanayi sektöründeki firmaların büyük bir kısmı personel sayısında azalma öngörüyor.

Alman ekonomisine dair olumsuz veriler Alman şirketlerin 2026 yılına dair planlamalarında değişikliğe neden olmaya devam ediyor. Köln merkezli Alman Ekonomi Enstitüsü'nün (IW) 2 bin şirketle görüşerek yaptığı son araştırmaya göre, Almanya'da her 3 şirketten biri gelecek yıl işten çıkarma yapmayı planlıyor. Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 36'sı ekonomik görünümün kötüleşmesi gerekçesiyle gelecek yıl personel sayısında azaltmaya gideceğini bildirdi. 2026'da yeni işe alımlar yapmayı planladıklarını beyan eden şirketlerin oranı ise yüzde 18'de kaldı.

Sanayi sektöründe tablo daha kötü

Almanya'da işten çıkarma planlarında sanayi sektöründeki şirketler öne çıkıyor. Buna göre 2026 yılında sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmaların yüzde 41'i bazı çalışanlarıyla iş sözleşmelerini sonlandırmayı planlıyor. Bu sektördeki şirketlerin 7'de biri ise yeni istihdam oluşturmak istediğini beyan etti.

Şirketlerin yüzde 23'ü yeni projelere daha fazla kaynak ayırmak istiyor

2026 yılında yatırım yapma planlarında da Almanya'da ekonomik veriler nedeniyle alarm zilleri çalıyor. IW araştırmasına göre gelecek yıl şirketlerin sadece yüzde 23'ü yeni projelere daha fazla kaynak ayırmak isterken, yüzde 33'ü ise yeni yatırım için daha az para harcama istiyor. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
