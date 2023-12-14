Alman Silahlı Kuvvetleri Airbus Helicopters'tan 82 adet H145M helikopteri satın alacak

Alman Silahlı Kuvvetleri, Airbus Helicopters ile 82 adetlik H145M helikopteri satın almak üzere sözleşme imzaladı. Sipariş, Alman ordusunun ağır Tiger saldırı helikopterleri filosunun yerine geçecek.

Alman Silahlı Kuvvetlerinin (Bundeswehr), Airbus Helicopters ile 82 adetlik çok rollü H145M helikopteri satın almak üzere sözleşme imzaladığı bildirildi.

Airbus'tan yapılan açıklamaya göre, Alman Silahlı Kuvvetleri, 62 kesin sipariş, 20 opsiyon olmak üzere toplam 82 adetlik H145M için Airbus Helicopters satın almak için anlaşma imzaladı.

Anlaşma, aynı zamanda 7 yıllık destek hizmetlerini de içeriyor.

Alman Silahlı Kuvvetlerinin 82 adetlik yeni siparişi, Airbus Helicopters'in H145M helikopterleri için şimdiye kadarki en büyük siparişi olarak kayıtlara geçerken, söz konusu siparişe ilişkin teslimatların gelecek yıl başlaması ve 2028 yılına kadar sürmesi planlanıyor.

H145M'ler Alman ordusunun ağır Tiger saldırı helikopterleri filosunun yerine geçecek.