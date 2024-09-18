ZF Aftermarket Türkiye Pazarında Büyüme Potansiyelini Vurguladı

Türkiye'nin en büyük potansiyele sahip pazarlardan biri olduğunu söyleyen ZF Aftermarket IMEA Bölge Başkanı Andre Scholle, "Bölgesel açıdan bakıldığında Türkiye, ister binek araçta, ister ticari, isterse endüstriyel olsun, tüm iş kollarımızda en büyük büyüme potansiyeline sahip ülkelerin başında yer alıyor" dedi.

Almanya'nın Frankfurt kentinde gerçekleştirilen otomotiv servis endüstrisinin önemli fuarlarından Automechanika kapılarını ziyaretçilerine açarak 80 ülkeden 4 bin 200 şirketin ürünlerini tanıtmasına imkan sağlıyor. Otomobillerin, ticari araçların ve endüstriyel teknolojinin hareketliliği için gelişmiş ürünler ve sistemler tedarik eden ZF Aftermarket şirketi de Automechanika fuar alanında geniş bir bölümü kapsayan forum kısmında ziyaretçilere yeni modelleri yakından inceleme ve test etme imkanı sunuyor. Binek otomobillerin ve ticari araçların çalışma süresini önemli ölçüde iyileştiren bir dizi son teknoloji ürün lansmanını yapan şirket, müşterilerine yüksek kalitede çözümler sunarken aynı zamanda sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmaya kararlı olduğunun sinyallerini veriyor.

Türkiye'nin en büyük potansiyele sahip pazarlardan biri olduğunu söyleyen ZF Aftermarket IMEA Bölge Başkanı Andre Scholle, "Bölgesel açıdan bakıldığında Türkiye, ister binek araçta, ister ticari, isterse endüstriyel olsun, tüm iş kollarımızda en büyük büyüme potansiyeline sahip ülkelerin başında yer alıyor" dedi.

Çok iyi bir yolda olduklarına inandıklarını söyleyen Scholle, "Özellikle son birkaç yılda Türkiye'deki yerel ayak izimizi önemli ölçüde artırdığımız için şirket olarak, Türkiye pazarında çok güçlü bir şekilde büyüdük. Sahada güçlü bir yerel ekibimiz var" şeklinde konuştu.

ZF Aftermarket Türkiye Genel Müdür Selim Aydınlıoğlu ise, "Şirketimiz, teknolojik liderliği ve yenilikçi servis çözümleriyle bağımsız yenileme pazarının geleceğini şekillendiriyor. Türkiye açısından bakarsak bizim kararlılıkla üzerinde durduğumuz iki önemli unsur var. Bunlardan ilki yüksek kaliteli bileşenlerden oluşan kapsamlı portföyümüzle tüm paydaşlarımızın mobilite çalışma süresini en üst seviyeye çıkarmak. İkincisi ise servis konseptinde sunduğumuz yenilikçi çözümler ile bağımsız servis noktalarını geleceğe hazırlamak" dedi.

Aydınlıoğlu, "Automechanika Frankfurt'ta servis kalitesinde fark oluşturan, geleceğe yönelik, sürdürülebilir çözümlerimizi iş ortaklarımızla ve paydaşlarımızla buluşturuyoruz. Önemli çalışma alanlarımızdan ve yeniliklerimizden örnek vermek gerekirse elektrifikasyon çözümlerimizden ve ADAS sisteminden bahsedebilirim" şeklinde konuştu.

Şirketin inovasyon gücü ve kapsamlı çözüm yelpazesini vurgulayan Aydınlıoğlu, "Esasında biz buna mobilitede günümüz ve geleceğin ihtiyaçlarına en doğru çözümleri sunarak liderlik etmek diyebiliriz. Mobilitede teknolojinin oluşturulmasına ve geliştirilmesine ZF öncülük ediyor. Şirketimiz, fren sistemleri için 20'den fazla ürün grubu sunarken, markalarımızdan TRW fren balataları araç parkının yüzde 97'sini kapsıyor. Elektrikli araçlar için 1 binden fazla fren referansıyla Avrupa'daki en büyük 10 elektrikli aracın yüzde 90'ını TRW ile karşılıyoruz. Amortisörlerde, araçların yüzde 85'i bir diğer markamız SACHS bileşenleri ile kapsanıyor" dedi. Aydınlıoğlu, "En önemli noktalardan biri de bağımsız yenileme pazarında, bağımsız tamir noktalarına ulaşmak, onlara teknolojiyle birlikte eğitim sunmak ve özellikle elektrifikasyon ADAS konusunda geleceğe hazırlamak olacak. Dolayısıyla biz de daha da güçlenerek sahada olacağız. Teknik ekip ve eğitim teşkilatımızla iş ortaklarımızı geleceğe hazırlamak için çok güçlü bir şekilde sahada bu teknolojiyi tanıtacağız ve onlarla beraber bu yolu yürüyeceğiz" şeklinde konuştu.

Şirketin tüm ürün serilerinde inovasyon ve sürdürülebilirliği teşvik etmeye odaklandığını dile getiren ZF Aftermarket Başkanı Philippe Colpron, "Müşterilerimize en yüksek kalitede çözümler sunarken aynı zamanda sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmaya kararlıyız. Yüksek kaliteli bileşenlerden oluşan kapsamlı portföyümüz, araçların uzun ömürlülüğünü ve güvenliğini artırıyor" ifadelerini kullandı. Colpron, "Aynı zamanda uzmanlarımız, iş ortaklarımız için uzmanlık desteği ve hizmetleri sunarak herhangi bir sorunun verimli bir şekilde çözülmesini sağlıyor ve birlikte çalışma süresini en üst düzeye çıkarıyor. Bu, ekosistemimizde nasıl sürdürülebilir değer oluşturduğumuzun da bir göstergesi" dedi.

Şirketin Automechanika'daki yenilikçi çözümleri

Yapılan açıklamaya göre, güçlü teknoloji portföyüne sahip olan ve yollarda daha fazla güvenlik ve konfor için ADAS çözümleri ve kalibrasyon ekipmanları da geliştiren şirket, yılda 10 milyondan fazla kamera üreterek küresel pazar lideri konumunda bulunuyor. Şirket, bu sistemler için gerekli ekipman ve bilgi desteğini de sunuyor. ADAS kalibrasyon ekipmanını yeni ZF [pro]Diagnostics portföyü ile birlikte sunan şirket, bu sistem ile statik ve dinamik ADAS kalibrasyonu için kapsamlı çözümler sağlıyor. ZF [pro]Diagnostics ADAS kalibrasyon ekipmanı, dijital teknolojisiyle sensör kalibrasyonunu kolaylaştırıyor.

Elektrikli ve İçten Yanmalı araçlar için sunduğu portföyü genişleterek Binek Araç segmentinde liderliğini sürdürmeyi hedefleyen şirket, Automechanika'da elektrikli güç aktarma organları için yaşam döngüsü çözüm yaklaşımını ve "Bak - Onar - Değiştir" stratejisini de öne çıkarıyor. Genişletilen ZF Lifeguard eFluid ve ZF Lifeguard Hybrid portföyü ile şirket, Avrupa'daki elektrikli araçların yüzde 50'sinden fazlasının bakımının uygun şekilde yapılabilmesi için kısa süre önce elektrikli araçlar ve hibrit araçlar için ürün yelpazesini iki katına çıkardı.

Şirket, ticari araçlar için ADAS portföyünü, DAF ve IVECO ticari araçlara özel WABCO, OnLaneALERT Kamera ve OnGuard Radar yedek parçalarını, kamera, radar ve bağlantıları ekleyerek genişletti. Her iki sistem de sürücülerin riskli sürüş senaryolarını tanımalarına ve bunlara yanıt vermelerine yardımcı oluyor ve böylece daha yüksek yol güvenliğine aktif katkıda bulunuyor.

Şirketin Automechanika'da tanıttığı CeTrax sistemi için sunduğu on iki yeni tamir kiti de, şirketin müşteri odaklı yaklaşımını yansıtıyor. Şirketin tamir kitleri, otobüsler ve kamyonlar için sıfır emisyonlu bir elektrikli merkezi tahrik sistemi olan CeTrax için hızlı sipariş ve kolay onarım için tüm gerekli bileşenleri içeriyor.

ZF Akıllı Takograf, filo yöneticilerine gerçek zamanlı bilgiler sağlayarak güvenlik ve verimliliği artırıyor. AB düzenlemelerine göre eski takografların, 21 Ağustos 2025'e kadar Smart 2 modeline yükseltilmesi gerekiyor. Akıllı Takograf, sürüş ve dinlenme süreleri, hız ve konum gibi verileri toplayarak operasyonel şeffaflığı artırıyor ve düzenlemelere uyumu kolaylaştırıyor. - İSTANBUL