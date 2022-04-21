Alman moda markası Türkiye pazarına giriyor

Türkiye, 2021 yılında tekstil ihracatında rekor kırdı. Tekstil sektöründe bölgenin lideri konumundaki Türkiye, global moda markalarının dikkatini çekiyor. Bunlardan biri olan Almanya merkezli moda markası Leandro Lopes, Türkiye pazarına giriyor. Hedef kitlesi Z kuşağı olan marka, sürdürülebilir ürünlerle Türk tüketicilerin beklentilerini karşılamayı hedefliyor.

Almanya merkezli moda markası Leandro Lopes'in kurucu ortağı Mohamad Sharif, Türkiye pazarına güçlü bir giriş yapacaklarını söyledi. Sharif, 8 yıl önce kurulan markanın Türkiye'de özellikle Z kuşağına yönelik ürünleri ile dikkat çekeceğini umduklarını kaydetti.

"ÜRÜNLERİMİZİ TÜRK TÜKETİCİLERE SUNMAK İÇİN HEYECANLIYIZ"

Mohamad Sharif konuya ilişkin açıklamasında, "Almanya'da istikrarlı bir moda markası haline geldik. Markamızın uluslararası pazarlarda da temsil edilmesi için tekstilde bölgenin lideri Türkiye pazarına adım atmaya karar verdik. Ürünlerimizi Türk tüketicilere sunmak için heyecanlıyız" dedi.

Yüksek kaliteli moda ürünleri sunduklarını ifade eden Sharif, "Ürünlerimiz Portekiz'de, özenli el işçiliği ile üretiliyor. Tasarımcıların ve moda girişimcilerinin modern tasarımlarını, yüksek kaliteli malzemeler ve kaliteli işçilik ile harmanlıyoruz. Türkiye'deki hedef kitlemizin beklentilerine uygun ürünlerle, bulunduğumuz segmentte bölgede yer edinmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, FARKLI PAZARLARA AÇILMAMIZ İÇİN KÖPRÜ GÖREVİ GÖRECEK"

Türkiye'nin tekstilde bölgedeki liderliğinin markaları için stratejik öneme sahip olduğuna dikkat çeken Sharif, şunları kaydetti:

"Yaptığımız araştırmalara göre Türkiye, 200 ülke ve bölgeye tekstil ürünleri ihracatı yapıyor. 2021 yılında Türkiye'deki tekstil firmaları, yaklaşık 100 bölgede tüm zamanların en yüksek tekstil ihracatını gerçekleştirdi. Türkiye'den en fazla tekstil ihracatı yapılan ülkeler İtalya, Almanya ve ABD olarak sıralanıyor. Ayrıca, Türkiye, diğer bölgeler için de stratejik bir konumda bulunuyor. Marka olarak Orta Doğu, Körfez ve Asya ülkelerine Türkiye üzerinden açılmayı hedefliyoruz. Tekstil sektöründe hem kalite hem işçilik hem de lokasyon bakımından bölgenin lideri olan Türkiye, farklı pazarlara açılmamız için köprü görevi görecek"

"TÜKETİCİLER, SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRÜNLERE ÖNEM VERİYOR"

Moda ürünlerinde sürdürülebilirlik ve uygun maliyet unsurlarının öne çıktığını belirten Sharif, özellikle Z kuşağının bu niteliklerdeki tekstil ürünlerine yöneldiğine işaret etti. Mohamad Sharif, ürünlerinde tüketici beklentilerine önem verdiklerine vurgu yaparak, "First Insight'ın raporuna göre, moda ürünleri tüketicilerinin üçte ikisi, sürdürülebilir ürünler için daha fazla ödeme yapabileceklerini söylüyor. Tüketicilerin yaklaşık dörtte üçü ise, marka adından ziyade ürünün sürdürülebilirliğine önem verdiklerini belirtiyor. Markalar ve perakendeciler, özellikle sürdürülebilirlik gibi kritik konularda tüketicilerin sesine kulak vermelidir. Tüketiciler, çevresel, sosyal ve yönetişim söz konusu olduğunda perakendecilerden ve markalardan performans ölçütlerinden daha fazlasını istiyor. Z kuşağının nüfuzu arttıkça bu konu daha da önemli bir hale geliyor. Marka olarak Türkiye'deki Z kuşağı tüketicileri için hem kaliteli hem de çevre dostu ürünler sunmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi