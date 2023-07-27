Alman Merck Grubu, Çin'e Olan Bağlılığını Teyit Etti

Alman Merck Grubu'nun CEO'su Belen Garijo, Çin'e yaptığı ziyarette şirketin Çin pazarına olan bağlılığını vurguladı. Çin, Merck için stratejik bir pazar olmaya devam ediyor ve şirket burada güçlü bir varlık oluşturmuştur.

Çin'e yaptığı son ziyarette Çin ekonomisine olan güvenini dile getiren Alman Merck Grubu'nun CEO'su Belen Garijo, şirketin Çin pazarına olan bağlılığını bir kez daha teyit etti.

SES 1 (İngilizce): BELEN GARIJO, Merck Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su:

"Çin, Merck için çok stratejik bir pazar olmaya devam ediyor. Burası en önemli ikinci pazarımız ve en hızlı büyüyen pazarlardan biri. 7 tesisimiz ve yaklaşık 5.000 çalışanımızla Çin'de son yıllarda çok hızlı gelişen güçlü bir varlığımız var. Çin'in küresel operasyonlarımıza katkısı birkaç açıdan kritik önem taşıyor. Birincisi, bölgeselleştirilmiş tedarik zincirimiz. İkincisi ise inovasyon.

Buna ek olarak, Çin'de çok büyük yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Örnek olarak, yaşam bilimleri işimiz hem 2022'de hem de bu yıl, farklı açılımlara toplamda 200 milyon euro yatırım yaptı."

Çin pazarına yaklaşık 90 yıl önce giren Almanya'nın önde gelen bilim ve teknoloji gruplarından Merck Grubu, Çin'de yaşam bilimleri, sağlık hizmetleri ve elektronik gibi üç temel sektörde güçlü bir varlık oluşturdu. Grubun ayrıca Çin'de bir inovasyon merkezi de bulunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor.

(XHTV)