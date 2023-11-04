Alman Makine Mühendisliği Şirketleri Çin Pazarına Güveniyor

BERLİN, 4 Kasım (Xinhua) -- Almanya Makine Mühendisliği Sektörü Derneği'nin (VDMA) Cuma günü yayımladığı ankete göre, Alman makine mühendisliği şirketlerinin yüzde 86'sı Çin pazarına güven duyuyor.

304 şirketle yapılan anket, Çin'de faaliyet gösteren Alman şirketlerin neredeyse yarısının, yakın gelecekte bu ülkedeki işlerini genişletmeyi planladıklarını ortaya koydu.

VDMA'nın Dış Ticaret Departmanı Başkanı Ulrich Ackermann, Çin'de değişen piyasa dinamikleri karşısında yerel şirketlerin rekabet gücünün ürünlerdeki kalite ve teknoloji artışıyla önemli düzeyde arttığını kaydetti.

Bazı şirketlerin satış pazarlarını çeşitlendirme çabalarına karşın diğer şirketlerin Çin'de daha fazla tedarik zincirini yerelleştirmeyi düşündüğünü belirten yetkili, bu şirketlerin, küresel pazar için üretim yapmak yerine giderek artan şekilde "Çin'de Çin için" yaklaşımını izlemeye başladıklarını ifade etti.

"Makine mühendisliği konusunda ihtiyaç duyduğunuz hemen hemen her şeyi artık Çin'de satın almak mümkün, hatta alışılagelmiş tedarikçilerin bağlı olduğu şirketlerden bile," diyen Ackermann, Çinli şirketlerle stratejik işbirliğinin de değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Ackermann, "Çinli şirketlere hedefli katılım, ülkedeki inovasyon ekosistemine erişimin önünü açabilir. Bu da Avrupalı makine üreticilerinin hızlı şekilde yerel teknolojilerden yararlanmasına imkan sağlar" ifadelerini kullandı.

Almanya'nın Bosch Rexroth mühendislik şirketi ile Çin'in Zhejiang Hechuan Teknoloji şirketi, Çin otomasyon pazarına yönelik ortak girişim kurma konusunda Perşembe günü anlaştı. Bu çerçevede, Bosch Rexroth şirketi, Çinli ortak şirkette azınlık hissesine sahip olacak.

Yeni kurulan şirketin Shanghai merkezli olması planlanıyor. Bosch Rexroth Yönetim Kurulu Üyesi Thomas Fechner, "Endüstriyel otomasyon konusundaki becerilerimizi bir araya getirmemiz, ilgili şirketlerimizin de başarılı şekilde gelişmesini destekleyecek" dedi.