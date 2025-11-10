Haberler

Alman Kimya Sektöründeki İş Güveni Düşüşte: Tarihi Düşük Sipariş Seviyeleri

Alman kimya sektörünün iş ortamı güven endeksi ekim ayında 7,4 puan gerileyerek eksi 19,4 puana düştü. Sektörün sipariş birikimi, son 30 yılın en düşük seviyesine indi ve rekabet baskısının arttığı ifade edildi. Uzmanlar, mevcut ekonomik tedbirlerin yetersiz olduğunu belirtiyor.

Alman kimya sektöründe iş ortamı güveni, bakiye siparişlerin son 30 yılın en düşük seviyesine inmesiyle önemli ölçüde geriledi.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsünün (Ifo) İş Ortamı Güven Endeksi sonuçlarına göre, eylülde eksi 12 puan olan Alman kimya sektörünün iş ortamı güven endeksi, ekimde 7,4 puan azalışla eksi 19,4 puana düştü.

Ülkede istihdamın yüzde 3'ünü sağlayan, gelir açısından ise en büyük sanayi sektörü konumunda bulunan kimya sektörünün mevcut durum endeksi de ekimde 5,5 puan gerileyerek, eksi 25,3 puan oldu.

Sektörün gelecek aylara ilişkin iş beklentisi endeksi ise eksi 3,7 puandan eksi 13,3 puana düştü.

Ankete ilişkin açıklamada, "Yurt dışından gelen rekabet baskısının artması, birçok şirketi fiyatlarını düşürmeye zorluyor: Fiyat planları göstergesi keskin bir düşüşle negatif bölgeye girdi. Aynı zamanda, şirketlerin sipariş durumu da çok zayıf kalıyor. Şirketler yurt dışından da herhangi bir yardım beklemiyor. Sonuç olarak, sipariş birikiminin değerlendirmesi eksi 68,9 puanla 30 yılı aşkın bir süredir en düşük seviyesine geriledi." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Ifo Endüstriyel Organizasyon ve Yeni Teknolojiler Merkezi Uzmanı Anita Wolf, mevcut ekonomik durumda, Alman hükümetinin yardım tedbirlerinin kimya sektöründeki düşüş eğilimini tersine çevirmek için yeterli olmadığını savundu.

Wolf, "Rekabet gücünün eksikliği, düşen satış fiyatları, yüksek maliyetler ve zayıf siparişlerin birleşimi, şirketleri yatırımlarını kısmaya ve personel sayısını daha da azaltmaya zorluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ifo'ya göre, Alman kimya sektöründe kapasite kullanımı yüzde 71'e düştü. Bu, son 10 yıldaki yüzde 81'lik uzun vadeli ortalamanın önemli ölçüde altında kaldı.

Kimya sektörü Alman bürokrasinin azaltılmasını istiyor

Bu arada, Alman Kimya Sanayisi Birliği (VCI) ise sektörün rahatlaması için bürokrasinin hızla azaltılmasını talep ediyor. VCI Genel Müdürü Wolfgang Große Entrup, "Berlin ve Brüksel'den gelen düzenlemeler seli, enerji fiyatları ve vergilerden bile daha kötü, sektörümüzün en kötü sorunu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
