Alman kimya endüstrisi 2026'da da toparlanma beklemiyor

Almanya'nın üçüncü büyük endüstrisi kimya-ilaç sektörü krizden çıkmakta zorlanırken, sektörde gelecek yıl da toparlanma beklenmiyor.

Yaklaşık 1900 şirketi temsil eden Alman Kimya Sanayi Birliği (VCI), 2025'e yönelik yıllık üretim ve satış raporunu yayımladı.

Buna göre, kimya-ilaç sektörünün satışları bu yıl, geçen seneye göre yüzde 1 azalarak 220 milyar avroya geriledi. Sektörün üretimi de yıllık yüzde 0,5 düştü.

Alman sanayisi zorlu bir yıl geçirdi, kimya ve ilaç şirketleri için durum daha da kötüleşti.

Kimya fabrikalarının kapasite kullanımı yüzde 70 ile tarihi düşük seviyeye gerilerken, bu sektördeki çalışan sayısı da yüzde 0,5 azalışla yaklaşık 478 bine düştü.

Sanayideki kriz, kimya endüstrisini özellikle sert vurdu. Kimya endüstrisinde üretim bu yıl yüzde 2,5 daralırken, ilaç sektörü yüzde 3 büyüdü.

Rapora göre, gelecek yıl için Alman kimya ve ilaç endüstrisinde üretimin durgunlaşacağı öngörülüyor. Kimya endüstrisinde üretimin yüzde 1 daralması ve ilaç sektöründe yüzde 1,5 büyümesi bekleniyor.

Rekabetçi olmayan üretim maliyetleri, yüksek düzenleyici belirsizlikler ve yavaş onay süreçleri karamsar görünümüne sebep gösterilirken, Çin'in kapasite fazlası ve ABD'nin gümrük vergilerinin de kimya sektörünü olumsuz etkilediği belirtiliyor.

VCI Başkanı Markus Steilemann, raporda yer alan değerlendirmesinde, sektörün "SOS sinyali" verdiğini belirterek, "2025 yılı sektörümüz için bir kez daha çok zor geçti ve görünüm de daha parlak değil." ifadesini kullandı.

Steilemann, "ciddi ekonomik kriz ışığında" ulusal birlik ve geleceğe yönelik tutarlı bir odaklanma çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

" Almanya'nın hala muazzam bir potansiyeli var. Daha fazla kayıp yaşanmaması için şimdi her şey yapılmalı. Şirketlerin Almanya'da iyi bir gelecek sağlamak için gösterdikleri çabalar karşılığını vermeli. Bu da nihayetinde doğru ve güvenilir çerçeve koşullarını gerektiriyor. Her şeyden önce, daha az düzenleme ve daha düşük maliyetler..."

Çin etkisi

Alman kimya sektörü, yüksek enerji maliyetleri, bürokratik engeller, tedarik zinciri sorunları ve zor durumdaki ekonominin yanında bir de düşük taleple yıllardır mücadele ediyor.

Otomotiv ve makine mühendisliği sektörlerinin yanı sıra kimya endüstrisi, Almanya'nın özellikle ihracat odaklı sektörlerinden biri olarak biliniyor.

Sektör, Almanya'da istihdamın yüzde 3'ünü sağlarken, gelir açısından en büyük sanayi sektörü konumunda bulunuyor.

Çin'in ithalata daha az bağımlı hale gelmeye odaklanması ve ABD'nin yeni gümrük vergisi de kimya sektörünü olumsuz etkiliyor.

BASF gibi Alman kimya şirketleri, işten çıkarmalar da dahil önemli maliyet azaltma programları duyurdu.