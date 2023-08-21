Alman İş Dünyası Liderleri, Çin'le İşbirliği Konusunda İyimser

Alman iş dünyası liderleri, Alman iş sektörünün Çin'le işbirliği konusunda iyimser olduğunu ve Çin'le bağları koparamayacağını kaydetti. Her iki taraf ve tüm paydaşlar açısından, özellikle uluslararası bir yola bağlı kaldığımız sürece bağların koparılmaması gerektiği açık. Zorluk ve krizlerle dolu mevcut ortamda işbirliğinin her zamankinden daha önemli hale geldiği belirtildi.

"Her iki taraf ve tüm paydaşlar açısından, özellikle uluslararası bir yola bağlı kaldığımız sürece bağların koparılmaması gerektiği açık" diyen Almanya-Çin Ekonomik Birliği Genel Sekreteri Silke Besser, zorluk ve krizlerle dolu mevcut ortamda işbirliğinin her zamankinden daha önemli hale geldiğini kaydetti.

FRANKFURT, 21 Ağustos (Xinhua) -- Alman iş dünyası liderleri, Alman iş sektörünün Çin'le işbirliği konusunda iyimser olduğunu ve Çin'le bağları koparamayacağını kaydetti.

Yüksek teknolojili Alman çelik şirketi Waelzholz'un CEO'su Heino Buddenberg, kısa süre önce Xinhua ile yaptığı söyleşide işletmesinin Çin'deki geleceği konusunda, "Her zaman iyimserim" ifadesini kullandı.

2005 yılından bu yana Waelzholz şirketinde çalışan Buddenberg, "Siyasi açıdan tartışmalı birçok konu benim için son derece kuramsal kalıyor ve hem gerçeklikten hem de toplumdan biraz uzak düşüyor" dedi.

Sözde "bağları koparma" safsatası hakkında konuşan Buddenberg, bunun maliyetini bile hesaplamak istemediğini ve bunu sadece "kuramsal bir konu" olarak gördüğünü söyledi.

Waelzholz şirketinin 1829 yılında kurulmasından sonra Almanya'daki siyasi ortamın büyük değişikliklerden geçtiğini hatırlatan Buddenberg, şirketin "siyasi meselelerle arasına belli bir mesafe koymayı" ve kararlarını ekonomi ve piyasa faktörlerine göre vermeyi başardığını dile getirdi.

Çin'de işlerini geliştiren Waelzholz, 2007'de Çin'deki servis merkezini kurdu. Şirketin Çin'deki büyümesini değerlendirirken geçmişi anımsayan Buddenberg, şirketin Çin şubesinin kurulu olduğu Jiangsu eyaletinin Taicang kentini 2005'te ilk kez ziyaret ettiğinde neredeyse kalınabilecek otel bile olmadığını söyledi.

Ancak günümüzde bu bölgede büyük değişiklikler meydana geldi. Şirketin daha da büyüdüğünü ve etrafta şubeyi genişletecek yer bulmakta zorlandıklarını kaydeden Buddenberg, şirketin "son derece sağlam gelişme sergilediği" Çin'le bağlarını koparması için hiçbir neden bulunmadığını söyledi.

Almanya-Çin Ekonomik Birliği Genel Sekreteri Silke Besser, "Çin 7 yıldır Almanya'nın en büyük ticaret ortağı konumunda. Çin'de faaliyet gösteren 5.000'den fazla Alman şirketi ve Almanya'da faaliyet gösteren 2.500'den fazla Çinli şirket bulunuyor" diye konuştu.

"Her iki taraf ve tüm paydaşlar açısından, özellikle uluslararası bir yola bağlı kaldığımız sürece bağların koparılmaması gerektiği açık" diyen Silke Besser, zorluk ve krizlerle dolu mevcut ortamda işbirliğinin her zamankinden daha önemli hale geldiğini kaydetti.