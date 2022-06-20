Alman İnşaat Firması Türkiye'ye Geliyor

Uzun yıllardır Almanya'da bir çok proje geliştiren Einz A group Türkiye'de şubeleşerek hedeflerini büyütmek istiyor. Einz A Group Salih Sönmez tarafından Almanya'da kurulduktan sonra kısa sürede inşaat sektöründe büyüdü. Anahtar teslimi projeler geliştiren firma A'dan Z'ye tüm detayları kendi bünyesinde geliştirerek, müşterilerine VIP hizmet sunuyor.

Almanya'nın yanısıra Avrupan'ın çeşitli ülkeleri ve Körfez ülkelerinde önemli projeler geliştirdi. Deneyimli kadrosu ve güçlü altyapısıyla Türkiye pazarına açılmaya hazırlanan Einz A Group önemli projelerle Türkiye inşaat sektörüne giriş yapacak. Özellikle kentsel dönüşüm projelerinde farklı bir vizyonla kent mimari kültürüne katkı sunmak isteyen firma bu yıl içerisinde ofisini açmayı hedefliyor.