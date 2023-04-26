Alman hükümeti, Viessmann Group'un iklimlendirme bölümünün satışını yakından inceleyecek

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Alman sanayi firması Viessmann Group'un iklimlendirme biriminin merkezi ABD'de bulunan Carrier Group'a satılmasının "yakından" inceleneceğini bildirdi.

Habeck, yaptığı açıklamada, dünyanın önde gelen klima üreticilerinden Carrier Group'un Alman sanayi firması Viessmann Group'un karlı ısı pompaları da dahil olmak üzere iklimlendirme bölümünü 12 milyar avroya satın alması konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Habeck, Viessmann iklimlendirme biriminin planlanan satışının, iklim koruma konusunda geleceğin teknolojileri olduğunu vurgulayarak, Alman ısı pompaları pazarının yatırımları çekecek kadar cazip olduğunu belirtti.

Özellikle Alman şirketlerinin bu teknolojiyi geliştirdiğini aktaran Habeck, "Enerji ve ısı dönüşümünün rotasını belirlemek büyük değer ve büyüme oluşturur." ifadesini kullandı.

Habeck, Alman enerji politikasının avantajlarının ve bununla elde edilecek karın, bir iş yapma yeri olarak Almanya'nın yararına olmaya devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Buna dikkat edeceğiz. Projeyi (satın almaya) planlanan test adımlarının bir parçası olarak ele alacağız ve projenin ekonomimize ve Almanya'ya bir iş yeri olarak hizmet etmesi için satıcı ve yatırımcı ile görüşüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yasal engeller

Habeck'in "Alman enerji politikasının çıkarları doğrultusunda söz konusu satışı yakında izlemek istediğini" açıklaması, bazı yasal engellerle karşı karşıya bulunuyor.

İlgili dış ticaret kanunu ve ilgili yönetmelik, sadece istisnai durumlarda, özellikle ulusal düzen veya güvenliğin sonuç olarak tehlikeye girebileceği durumlarda, bir satış yasağına izin veriyor.

Viessmann'ın söz konusu biriminin satışında ise şirket, üretim tesislerini ve çalışanlarını Almanya'da tutmak istediğini belirtti.

Alman basınına göre, Almanya Federal Kartel Dairesi (Bundeskartellamt) ve AB Komisyonu, anlaşmayı rekabet hukuku açısından inceleyebilir.

Kuzey Hessen merkezli bir aile şirketi olan Viessmann Group'un 2022 yılı için yaklaşık 4 milyar avroluk rekor bir değere ulaşan cirosunun büyük bir bölümünü son dönemde iklim çözümleri bölümü oluşturuyordu. 1917'de bir metal işleme atölyesinde kurulan şirket, dünya çapında yaklaşık 14 bin 500 kişiyi istihdam ediyor.

Öte yandan, satın almanın, Almanya'da Bakanlar Kurulu'nun, 19 Nisan'da, 2024 yılından itibaren petrol ve gazla çalışan ısıtma sistemlerinin çoğunun yasaklanmasını öngören tasarıyı onaylamasından sonra gelmesi dikkati çekti.

Tasarıya göre, konutlarda fosil yakıtla çalışan ısıtma sistemlerine alternatif olarak yenilenebilir elektrikle çalışan ısı pompaları, bölgesel ısıtma, elektrikli ısıtma veya güneş enerjisi sistemleri kullanılabilecek. Söz konusu değişikliğin 2028'e kadar yılda yaklaşık 9,16 milyar avroya mal olması bekleniyor.

Avrupa ısı pompası pazarının 2027 yılına kadar 3 katına çıkarak yaklaşık 15 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.